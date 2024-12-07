كثر البحث من جماهير كرة القدم العالمية، عن موعد مباراة الهلال ضد الرائد المرتقبة بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بهذا الموسم 2024-2025.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع غريمه الرائد في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي “دوري روشن”، بنسختها الحالية.

ويقدم لكم الموجز، موعد مباراة الهلال ضد الرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها بالتردد وتشكيل الزعيم المتوقع لهذه المواجهة.

موعد مباراة الهلال ضد الرائد

ومن المقرر، أن يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، هو موعد مباراة الهلال ضد الرائد في بطولة الدوري السعودي.

ويحتضن ملعب المملكة أرينا، مباراة الهلال والرائد، التي يبحث فيها الزعيم عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، لمواصلة ملاحقة الاتحاد على صدارة الترتيب.

وتنطلق صافرة هذه المباراة السعودية، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة الهلال ضد الرائد

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد

وتذاع أحداث مباراة الهلال والرائد، عبر شاشة SSC السعودية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري السعودي في الشرق الأوسط هذا الموسم.

ويأتي تردد قنوات SSC على النايل سات كالآتي:

القمر الصناعي: Nile Sat.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD.

تشكيل الهلال ضد الرائد

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الهلال ضد الرائد كالآتي..

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: لودي، تمبكتي، كوليبالي، كانسيلو.

خط الوسط: ناصر، كنو، سافيتش.

الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش، سالم الدوسري

ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الهلال اليوم

1- الاتحاد 36 نقطة.

2- الهلال 31 نقطة

3- القادسية 28 نقطة

4- النصر 25 نقطة

5- الشباب 23 نقطة

6-الرياض 21 نقطة

7- الأهلي 20 نقطة

8- الخليج 19 نقطة

9- التعاون 18 نقطة

10- ضمك 15 نقطة

11- الرائد 14 نقطة.

12- العروبة 13 نقطة.

13- الأخدود 12 نقاط.

14- الاتفاق 12 نقاط.

15- الخلود 10 نقاط.

16- الوحدة 9 نقاط.

17- الفيحاء 8 نقاط.

18- الفتح 6 نقاط.

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