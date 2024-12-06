الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد النصر التي تجمع بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين بهذا الموسم 2024-2025.

التقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع غريمه النصر مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن.

أهداف مباراة الاتحاد ضد النصر

بدأت قمة الدوري السعودي اليوم بين الفريق العالمي والعميد، بانطلاقة قوية، حيث يبحث كل منها إلى الفوز وحصد الثلاث نقاط، من أجل إسعاد الجماهير.

لكن، لم يتمكن أي فريق من هز شباك الأول في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، على ملعب الملك عبد الله الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن كريستيانو رونالدو يقود هجوم النصر في هذا الكلاسيكو، وعلى الجانب الآخر، يتواجد الفرنسي كريم بنزيما على رأس تشكيل النمور.

أهداف مباراة الاتحاد ضد النصر

تشكيل الاتحاد ضد النصر اليوم

حراسة المرمى: بريدج رايكوفيتش.

الدفاع: مهند الشنقيطي، دانيلو بيريرا، حسن كادش، ماريو ميتاي.

الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، حسام عوار.

الهجوم: عبد الرحمن العبود، ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما.

تشكيل النصر ضد الاتحاد اليوم في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

الدفاع: سلطان الغنام، ايمريك لابورت، محمد سيماكان، نواف بوشل.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، اوتافيو مونتيرو، عبدالله الخيبري.

الهجوم: أنخيلو جابرييل، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن

ويمكنكم مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن، عبر شاشة SSC الناقل الحصري لمباريات دوري المحترفين في الشرق الأوسط.

ويأتي تردد قنوات SSC الرياضية SD على النايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: Nile Sat.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد يخوض هذه المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة، بعد فوزه في 11 منها وتلقى هزيمة واحدة.

ويقع النصر المركز الثالث برصيد 25 نقطة، حيث أنه حقق الانتصار في 4 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر مباراة وحيدة.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025 بالكامل.. مواجهات نارية