شوبير يكشف خريطة صفقات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص صفقات النادي الأهلي المقبلة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع أكثر من اسم قوي خلال الميركاتو الشتوي المقبل أو الصيفي القادم استعدادًا لكأس العالم للأندية.

4 صفقات نارية على رادار النادي الأهلي

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد أن النادي الأهلي يتحرك لضم 4 صفقات جديدة في الفترة المقبلة من العيار الثقيل استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية.

وتابع المصدر في تصريحاته أنه قد يكون هناك جزء من الصفقات في الصيف وليس في الشتاء نظرًا لتمسك الأندية بعناصرها في وسط الموسم.

النادي الأهلي

وأشار إلى أن النادي الأهلي يتجه لخطوة رفض التعاقد مع صفقات على سبيل الإعارة خلال كأس العالم للأندية، لعدم تأثير ذلك على العناصر في القائمة.

رابطة الأندية توافق على طلب النادي الأهلي

وعلى سياق اخر وافقت رابطة الأندية المحترفة على طلب النادي الأهلي بخصوص تأجيل مباراته أمام نظيره إنبي في بطولة كأس الرابطة المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وجاءت موافقة رابطة الأندية على طلب النادي الأهلي نظير مشاركة المارد الأحمر في بطولة الإنتركونتيننيتال التي تقام في قطر خلال الفترة المقبلة.

وتعادل النادي الأهلي مؤخرًا مع فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بدون أهداف في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج.

ترتيب النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل مع أورلاندو

ويعرض “ الموجز ” ترتيب مجموعة المارد الأحمر في دوري الأبطال كالتالي:

1- الأهلي 4 نقاط

2- أورلاندو بايرتس 4 نقاط

3- شباب بلوزداد بدون نقاط

4- ستاد أبيدجان بدون نقاط

قائمة الأهلي لموسم 2024/2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، عمر كمال، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد عبد الله.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، وسام أبو علي.

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