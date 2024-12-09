إقبال كبير من الجالية المصرية في قطر على عضويات الأهلي الجديدة.. تفاصيل

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي لـ النادي الأهلي، أن هناك إقبالًا ملحوظًا من الجالية المصرية في قطر على الانضمام إلى العضويات الجديدة للنادي، وذلك في إطار التوسع الكبير الذي يسعى النادي لتحقيقه خارج حدود مصر.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز كل ما قاله سعد شلبي، المدير التنفيذي لـ النادي الأهلي عن العضويات الجديدة وعن استعدادات النادي لكأس الانتركونتيننتال في قطر.

وأضاف شلبي في تصريحات له عبر برنامج "بوكس تو بوكس" على قناة ETC، أن الوفد الذي أرسله النادي إلى قطر حقق نجاحًا كبيرًا في ترويج العضويات، مشيرًا إلى أن الأهلي قرر الحفاظ على نفس أسعار العضوية المطبقة في مصر بالنسبة للأعضاء الجدد في قطر.

وأوضح شلبي أن الأهلي منح الفرصة للجماهير للاشتراك في العضوية لمدة 6 أشهر بأسعار ثابتة قبل تطبيق الزيادة المرتقبة في يوليو المقبل.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي وافق على تأجيل زيادة أسعار العضوية في فرع الجزيرة بالقاهرة، حيث يمكن للأعضاء الجدد الاشتراك حالياً مقابل 750 ألف جنيه، على أن يتم رفع السعر إلى مليون جنيه في يوليو القادم.

كما تطرق شلبي إلى الجوانب المالية للنادي، حيث كشف عن التزام الأهلي بدفع حوالي 2 مليون دولار شهريًا كرواتب ومكافآت للأجانب والأجهزة الفنية في مختلف الألعاب الرياضية بالنادي.

شعار النادي الأهلي

هذه التفاصيل تعكس التزام النادي الكبير في الوفاء بمسؤولياته المالية تجاه اللاعبين والمدربين، ما يعزز من قدرة الأهلي على التنافس على كافة الأصعدة.

التحضيرات للسفر إلى قطر والمشاركة في كأس الانتركونتيننتال

وفي سياق آخر، كشف شلبي عن الترتيبات الخاصة بـ مباراة الأهلي المرتقبة في نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال للأندية، حيث سيواجه الفريق الفائز من المباراة بين باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي.

المباراة التي ستُقام يوم السبت المقبل 14 ديسمبر على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة، تمثل تحديًا كبيرًا للأهلي، حيث يسعى الفريق الأحمر للتأهل إلى النهائي لملاقاة بطل أوروبا ريال مدريد الإسباني.

وبشأن بعثة الأهلي إلى قطر، أكد شلبي أن محمود الخطيب، رئيس النادي، سيكون على رأس البعثة المسافرة إلى الدوحة، وسيسافر معه خالد مرتجي.

كما أشار إلى أن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، سيسافر غدًا لترتيب استقبال البعثة وضمان توفير كافة التسهيلات لها.

النادي الأهلي

ومن المتوقع أن تغادر بعثة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في إطار الاستعداد لملاقاة الفريق الفائز من باتشوكا وبوتافوجو.

تنسيق مع الفيفا لحجز تذاكر الجماهير

وفي خطوة تضاف إلى حرص النادي الأهلي على توفير أفضل الخدمات لجماهيره، أعلن شلبي عن التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لضمان حجز تذاكر السفر للجماهير بشكل مناسب قبل توجههم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة المباريات المقبلة. اقرأ أيضًا:

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