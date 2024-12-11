صراع العمالقة.. تاريخ مواجهات برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تترقب جماهير كرة القدم، القمة المرتقبة بين برشلونة وبوروسيا دورتموند، والتي تقام اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، لمواجهة نظيره بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة وبوروسيا دورتموند

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: بالدي - إينيجو مارتينيز - كوبارسي - كوندي.

خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - داني أولمو.

خط الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - لامين يامال.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كوبل.

خط الدفاع: رايرسون - إيمري كان - شلوتربيك - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: نميتشا - سابيتزر - جروس.

خط الهجوم: مالين - جيراسي - جيتنز.

تاريخ مواجهات برشلونة وبوروسيا دورتموند

في جميع البطولات.. واجه برشلونة، بوروسيا دورتموند، في أوروبا، خلال 4 مواجهات، لم يخسر البرسا أي مواجهة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين.

وتعد هذه هي المرة الأكثر التي يواجه فيها بوروسيا دورتموند نفس الخصم في أوروبا دون أن يحقق أي انتصار (4 مباريات).

في دوري أبطال أوروبا.. ستكون المباراة المقبلة، هي الثالثة بين برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، بعد تعادل 0-0 وفوز 3-1 في دور المجموعات لموسم 2019 - 2020.

حكم مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

تم تعيين الفرنسي فرانسوا ليتسكير، حكم مباراة برشلون وبوروسيا دورتموند، وتعد هذه أول مباراة يدير فيها لقاء يشارك فيها البرسا بدوري أبطال أوروبا.

وسبق للحكم الفرنسي، إداراة مباراة مباراتين لـ بوروسيا دورتموند، في الدوري الألماني، وكان تميمة حظ للفريق، حيث فاز خلال المواجهتين.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمسابقة التشامبيزوليج 2024- 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند عبر قناة beIN Sports HD 1 المشفرة.

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