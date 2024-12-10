قائمة برشلونة لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.. عودة الصخرة

أعلن الألماني هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة الإسباني عن قائمة البلوجرانا للمواجهة المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق برشلونة بقيادة هانز فليك ضيفًا ثقيلًا على منافسه بوروسيا دورتموند على ملعب "سيجنال أدونا بارك" ضمن الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

وستنطلق مواجهة برشلونة أمام فريق بوروسيا دورتموند غدًا الأربعاء الموافق 11 ديسمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وشهدت قائمة برشلونة الإسباني ظهور مدافع أوروجواي رونالد أراوخو للمرة الأولى بقائمة الفريق البارسا، منذ تعرضه للإصابة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا الصيف الماضي.

برشلونة- دوري أبطال أوروبا

ويأتي نادي برشلونة في المرتبة الثالثة بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا رصيد 12 نقطة، بينما يتواجد فريق بوروسيا دورتموند في المركز الرابع بنفس الرصيد.

وحقق برشلونة الفوز في الجولة الماضية على منافسه ريست الفرنسي بثلاثية نظيفة.

قائمة برشلونة لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

ويعرض “ الموجز” قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينيا، تشيزني، أسترالاجا.

خط الدفاع: كوبارسي، بالدي، اراوخو، إينيجو مارتينيز، كوندي، إريك جارسيا، جيرارد مارتن، هيكتور فورت.

خط الوسط: جافي، بيدري، فرينكي دي يونج، كاسادو، داني أولمو، بابلو توري، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينها، لامين يامال، باو فيكتور، فيران توريس.

صفقات ثقيلة لـ برشلونة في الميركاتو الشتوي

ويشهد نادي برشلونة في الوقت الحالي نشاطًا مكثفًا قبل فترة الانتقالات، حيث تثار تكهنات حول عمليات التعاقد والانتقالات.

برشلونة يسعى لاستعادة تأثيره في السوق الأوروبية، لكن ليس جميع اللاعبين يعيشون لحظات إيجابية مع الفريق، حيث بعضهم لا يشارك بانتظام أو يقدم أداء محدودًا.

ترددت أخبار حول اهتمام برشلونة بالمهاجم الكندي جوناثان ديفيد من ليل الفرنسي (24 عامًا)، على الرغم من عدم وجود توافق كامل داخل النادي.

بالنسبة لمهاجم سبورتنج لشبونة فيكتور جوكيريس، فإن اسمه ما زال محل تكهنات، على الرغم من عدم اهتمام برشلونة به حاليًا. تقارير تشير في فرنسا إلى رغبة باريس سان جيرمان في ضمه تحت قيادة المدرب لويس إنريكي.

إقرأ أيضًا:

حقيقة خطف بيراميدز صفقة الأهلي لتدعيم هجومه في انتقالات الشتاء

موعد مباراة إنتر ميلان وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة