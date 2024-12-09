يترقب محبو كرة القدم العالمية، موعد مباراة إنتر ميلان وباير ليفركوزن التي تجمع بينهما في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، والقنوات الناقلة لها.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، لملاقاة نظيره الألماني باير ليفركوزن، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا بنسختها الجارية.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة إنتر ميلان وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها بالتردد بجانب التشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة إنتر ميلان وباير ليفركوزن

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة إنتر ميلان ضد باير ليفركوزن في سادس جولات دوري الأبطال، مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان وباير ليفركوزن

تذاع أحداث مباراة إنتر ميلان وباير ليفركوزن، عبر شاشة beIN SPORTS القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي ترددد قنوات بي إن سبورت عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

موعد مباراة إنتر ميلان وباير ليفركوزن

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد باير ليفركوزن

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل إنتر ميلان ضد باير ليفركوزن كالآتي..

في حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: دي فري – باستوني – بيسيك.

الوسط: دارميان – باريلا – فراتيسي – مخيتريان – ديماركو.

الهجوم: تورام – مارتينيز.

تشكيل باير ليفركوزن ضد إنتر ميلان

حراسة المرمى: ماتي كوفاش.

خط الدفاع: موكيلي، جوناثان تاه، إدموند تابسويا، بييرو هينكابي.

خـط الوسط: جرانيت تشاكا، روبيرت أندريتش، إسيكيل بالاسيوس.

الهجوم: جيريمي فريمبونج، فلوريان فيرتز، أليكس جريمالدو.

الجدير بالذكر، أن إنتر ميلان يحتل صافة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد فريق باير ليفركوزن في المركز السادس برصيد 10 نقاط.

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