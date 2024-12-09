ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025.. هاري كين يشعل المنافسة مع ليفاندوفسكي

أشعل هاري كين، نجم بايرن ميونخ المنافسة مع روبرت ليفاندوفسكي على صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2024-2025، قبل انطلاق الجولة السادسة.

وتبدأ منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بهذا الموسم 2024-2025، مساء يوم الثلاثاء القادم، الموافق 10 ديسمبر الجاري.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب الدوري أبطال أوروبا الذي يتصدره ليفاندوفسكي ويلاحقه هاري كين، قبل انطلاق الجولة السادسة وجدول ترتيب الأندية.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

- روبرت ليفاندوفسكي: 7 أهداف.

- هاري كين: 5 أهداف.

- فيكتور جيوكيريس: 5 أهداف.

- فلوريان فيرتز: 5 أهداف.

- إرلينج هالاند: 5 أهداف.

- رافينيا: 5 أهداف.

- فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 4 أهداف.

- جوناثان ديفيد، ليل، 4 أهداف.

- فلوريان فيرنز، ليفركوزن، 4 أهداف.

- فيل فودين، مانشستر سيتي، 3 أهداف.

ليفاندوفسكي - هاري كين

ترتيب دوري أبطال أوروبا

ويأتي جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة 6 على هذا النحو..

1- ليفربول 15 نقطة.

2- إنتر ميلان 13 نقطة.

3- برشلونة 12 نقطة.

4- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

5- أتالانتا 11 نقطة.

6- باير ليفركوزن 10 نقطة.

7- آرسنال 10 نقاط.

8- موناكو 10 نقاط.

9- أستون فيلا 10 نقاط

10- سبورتينج لشبونة 10 نقاط.

11- بريست 10 نقاط.

12- ليل 10 نقاط.

13- بايرن ميونخ 9 نقاط.

14- بنفيكا 9 نقاط.

15- أتلتيكو مدريد 9 نقاط.

16- ميلان 9 نقاط.

17- مانشستر سيتي 8 نقاط.

18- أيندهوفن 8 نقاط.

19- يوفنتوس 8 نقاط.

20- سيلتك 8 نقاط.

21- فينورد 7 نقاط.

22- كلوب بروج 7 نقاط.

23- دينامو زغرب 7 نقاط.

24- ريال مدريد 6 نقاط.

25- باريس سان جيرمان 4 نقاط.

26- شاختار 4 نقاط.

27- شتوتجارت 4 نقاط.

28- سبارتا براج 4 نقاط.

29- شتورم جراتس 3 نقاط.

30- جيرونا 3 نقاط.

31- ريد ستار 3 نقاط.

32- ريد بول سالزبورج 3 نقاط.

33- بولونيا، نقطة.

34- لايبزيج، بدون رصيد.

35- سلوفيان براتيسلافا، بدون نقاط.

36- يونج بويز، بدون رصيد من النقاط.

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