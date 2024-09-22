على رأسهم هالاند.. ثلاثة أسماء مرشحة لاستبدال ليفاندوفسكي في هجوم برشلونة

كشفت تقارير إسبانية، أن البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، اقترب من فقدانه لمكانته كمهاجم رئيسي في فريق برشلونة، ووضع النادي الكاتالوني قائمة مختصرة من ثلاثة لاعبين لاستبداله في المستقبل. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أنه من المتوقع أن يغادر ليفاندوفسكي بحلول عام 2026، وهذا من شأنه أن يدفع البارسا للبحث عن خليفة له نظرًا لأن فيتور روكي لم يُقنع المسؤولين.

تراجع مستوى الهداف البولندي في آخر 12 شهرًا، ولكنه لا يزال غزير الإنتاج بما يكفي ليتواجد أساسيًا حتى الآن.

ليفاندوفسكي وهالاند

جيوكيريس وسيسكو وهالاند في قائمة برشلونة المختصرة

وأكدت صحيفة سبورت أنه تم وضع قائمة مختصرة من ثلاثة لاعبين، أولهم وهو الهدف إيرلينج هالاند، أما الاسم الثاني فهو فيكتور جيوكيريس نجم هجوم سبورتنج لشبونة.

أما الاسم الثالث ضمن مفكرة البارسا فهو المهاجم بنيامين سيسكو هداف لايبزيج، والذي سجل ضد أتلتيكو مدريد في دوري لأبطال خلال الأسبوع.

موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، نظيره فياريال، اليوم الأحد، الموافق 22-9-2024، في الساعة 7:30 مساءً، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

تذاع مباراة برشلونة وفياريال عبر قناة «بي إن سبورتس إتش دي 3»، ويعلق على أحداث مباراة برشلونة وفياريال، المعلق على محمد على.

قائمة برشلونة أمام فياريال في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن - إيناكي بينيا - أسترالاجا.

خط الدفاع: باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي - إينيجو مارتينيز - جول كوندي - إريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتن - سيرجي دومينيجز - جييرمو باريلا.

خط الوسط: بيدري - بابلو توري - كاسادو - كوينكا - جييرمو فرنانديز.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتى - رافينيا - باو فيكتور - لامين يامال.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال (4\3\3):

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز بالدي.

خط الوسط: كاسادو، إيريك جارسيا، بيدري.

خط الهجوم: يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.

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