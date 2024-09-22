طلب عاجل من نجم الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر الأفريقي

تقدم مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطلب عاجل إلى إدارة القلعة الحمراء، مع انطلاق منافسات الموسم الجديد 2024-2025.

ويواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي استعدادته القوية لملاقاة الزمالك في السوبر الأفريقي المقرر إقامتها في العاصمة السعودية الرياض.

مروان عطية يطلب تعديل عقده في الأهلي

وعلم موقع "الموجز" أن مروان عطية لاعب وسط الأهلي طلب من إدارة الكرة داخل القلعة الحمراء، تعديل عقده وراتبه في النادي مساواة بباقي زملائه في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر.

ويرغب مروان عطية لاعب الفريق في الحصول على راتب من الدرجة الأولى أو الثانية تقديرًا لنسبة مشاركاته في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر خلال الموسم الماضي، خاصة أن راتبه منخفض مقارنة بباقي زملائه



وأكدت مصادر داخل الأهلي، أن سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة داخل القلعة الحمراء، تحدث مع مروان عطية، وطالبه بتأجيل مناقشة الملف حتى الانتهاء من مباراة السوبر الإفريقي والمقرر لها يوم الجمعة المقبل أمام الزمالك.

وشدد قمصان لـ عطية أن إدارة الكرة في الأهلي ستقوم بتعديل عقود عددا من اللاعبين، إذ حصل اللاعب على وعد بمناقشة ملف تعديل عقده بعد الانتهاء من مباراة الزمالك.

ويحصل مروان عطية مع الفريق على راتب لا يتخطى 7 ملايين جنيه في الموسم وهو راتب الفئة الثالثة بالنادي الأهلي.

يذكر أن مروان عطية تلقى عددا من العروض الخليجية خلال هذا الصيف، إلا أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر رفض نهائيًا فكرة التفريط في اللاعب باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية داخل الفريق.

الأهلي يستعد للسفر إلى السعودية

وأنهت إدارة النادي الأهلي استعدادات السفر إلى السعودية للمشاركة في بطولة السوبر الأفريقي، المقررة يوم الجمعة المقبل في الرياض.

قام الجهاز الإداري بإنهاء إجراءات الرحلة بالتنسيق مع السفارة السعودية في القاهرة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

تقرر أن يغادر الأهلي إلى السعودية يوم الأربعاء المقبل، حيث سيجري الفريق تدريبًا صباح يوم السفر في ملعب التتش قبل الانطلاق في الرابعة عصرًا إلى الوجهة السعودية.

سيتدرب الفريق الأحمر مرة واحدة فقط في السعودية قبل خوض هذه البطولة المهمة التي ستشهد تجدد المنافسة بين الناديين الكبيرين خارج الدوري المحلي.

سيلتقي الأهلي والزمالك رسميًا في كأس السوبر الأفريقي، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر عام 1994 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة المقبل.

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