الأهلي يجهز مفاجأة جديدة لـ علي معلول قبل مواجهة الزمالك

تجهز إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مفاجأة للدولي التونسي علي معلول قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره الزمالك في كأس السوبر الأفريقي.

ويلتقي النادي الأهلي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

علي معلول يقترب من الانضمام لبعثة الأهلي

وعلم" الموجز" أنه في الوقت الحالي، تدرس إدارة النادي الأهلي إمكانية سفر اللاعبين علي معلول وكريم فؤاد مع بعثة الفريق إلى السعودية لحضور مباراة السوبر الإفريقي التي ستقام يوم الجمعة المقبل.

وأكدت مصادر داخل الأهلي أن هناك مقترح بسفر الثنائي إلى الرياض لمشاهدة مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي.

ويعتبر هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة من قبل الإدارة والجهاز الفني، تقديرًا لجهودهما ومساهمتهما في دوري أبطال أفريقيا، حيث القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وقرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة كولر السفر إلى السعودية يوم الأربعاء، وتم تكليف محمد الغزاوي برئاسة البعثة.

وقد تم التنسيق مع السفارة المصرية في السعودية وجهاز الكرة بخصوص هذه الرحلة.

يعاني علي معلول من إصابة في وتر أكيلس منذ نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يشكو كريم فؤاد من إصابة في الرباط الصليبي.

قائمة الأهلي الأفريقية في الموسم الجاري

وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.



الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي (يتم قيده خلال ساعات).

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

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