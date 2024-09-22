يحيى عطية الله.. خطف قلوب الأهلاوية قبل صدام الزمالك

لفت الدولي المغربي يحيى عطية الله الظهير الأيسر لفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الأنظار عقب تألقه مساء أمس خلال مواجهة جورماهيا الكيني.

وتمكن النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تحقيق الفوز على منافسه جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات مرحلة الإياب بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ماذا قدم يحيى عطية الأهلي مع الأهلي ؟

واستطاع يحيى عطية الله المساهمة في هدفين لصالح الأهلي حيث صنع الهدف الأول الذي أحرزه رامي ربيعة بعد عرضية متقنة من الجهة اليمنى.

وتمكن الدولي المغربي يحيى عطية الله مجددًا من صناعة الهدف الثاني لـ الأهلي الذي سجله الدولي الفلسطيني وسام أبو علي.

وتعتبر مواجهة أمس هي الثانية التي يشارك فيها يحيى عطية الله مع الفريق الأحمر وذلك عقب خوضه لقاء الذهاب أمام جورماهيا الكيني ولكنه لم يصنع أو يسجل.

يحيى عطية الله

وانتقل يحيى عطية الله إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من سوتشي الروسي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل مليون دولار.

ويستعد يحيى عطية الله للمشاركة مع الأهلي في المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك بنهائي كأس السوبر الأفريقي المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية.

وستنطلق مواجهة الأهلي أمام الزمالك يوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري وذلك في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

قائمة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجاري



ويستعرض لكم “الموجز” قائمة الأهلي الإفريقية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال - يحيى عطية الله.



الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم وليد - محمد عبد الله - عمر الساعي (يتم قيده خلال ساعات).

الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

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