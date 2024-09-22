تصريحات مثيرة من عمر مرموش عن مستقبله مع فرانكفورت.. ومدربه يرد

تحدث عمر مرموش نجم منتخب مصر المحترف في صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن مستقبله مع الفريق في الفترة المقبلة، بعد تلقيه عدة عروض احترافية مؤخرًا.

ويسلط الموجز الضوء على تصريحات عمر مرموش ومدربه دينو توبمولر.

مرموش ينفي رغبته في الرحيل عن فرانكفورت

وقال عمر مرموش المحترف في الدوري الألماني، في تصريحات نشرتها جريدة كيكر: "مغادرة آينتراخت فرانكفورت؟ نحن مثل عائلة كبيرة. نجري دائما محادثات جيدة وأشعر براحة كبيرة هنا".

وأضاف عمر مرموش: "بالطبع هناك اهتمام من أندية أخرى بضمي، لكن الشعور الذي ينتابني هنا مع الفريق والمدرب لا يوصف. هذا جعلني أرغب في البقاء هنا".

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وقال توبمولر في تصريحات نشرتها جريدة كيكر: "الطريقة التي سجل بها عمر مرموش هدفه في شباك جلادباخ كانت من الطراز العالمي".

وأضاف: "عرض نوتنجهام فورست؟ كان من الواضح أن مرموش يرغب في البقاء في فرانكفورت وأنه يشعر براحة كبيرة، نظرا للجودة التي يتمتع بها عمر، فمن الطبيعي أن تهتم الأندية الأخرى به. لكننا كنا على اتصال دائم وأجريت محادثات جيدة مع مرموش في هذا الوقت".

وأوضح توبمولر: "عندما ترى بداية موسم مرموش، وكيف يؤدي، ويبذل الجهد ويحصل باستمرار على دعم الجماهير ويحدث الفارق من خلال الأهداف والتمريرات الحاسمة، يمكنك أن ترى بوضوح أنه يشعر بالارتياح هنا".

عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت - الدوري الألماني

مركز مرموش في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني

1- هاري كين - بايرن ميونخ - 5

2- اندريج كراماريتش - هوفنهايم - 4

2- عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت - 4

3- إيرميدين ديميروفيتش - شتوتجارت - 3

3- فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن - 3

3- جوناثان بوركاردت - ماينز 05 - 3

3- جمال موسيالا - بايرن ميونخ - 3

3- مايكل أوليس - بايرن ميونخ - 3

4- هوغو لارسون - آينتراخت فرانكفورت - 2

4- جيمي بينو - بوروسيا دورتموند - 2

4- جونيور آدامو - فرايبورج - 2

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