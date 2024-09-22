ريال مدريد مهدد بخسارة الثنائي أمام ألافيس في الدوري الإسباني

تلقى ريال مدريد ضربة قوية مساء اليوم الأحد، قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس، في الدوري الإسباني الممتاز، ضمن منافسات الجولة السابعة من الموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ألافيس مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني الممتاز.

ويكشف الموجز تطورات إصابة ثنائي ريال مدريد قبل صدام ألافيس.

تفاصيل إصابة ثنائي ريال مدريد قبل مواجهة ألافيس

وأوضحت صحيفة ريفيلو الإسبانية مساء اليوم، أن مشاركة داني كارفخال وجود بيلينجهام باتت مهددة أمام ألافيس، في المباراة المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل.

ويعاني جود بيلينجهام من ألام على مستوى الكتف على أن يتخذ القرار النهائي بشأن مشاركته غدا، وهو موقف مشابه لموقف كارفاخال الذي تعرض لضربة قوية ومن المرجح أن يتم إراحته ليتعافى بشكل كامل.

وأوضحت التقارير الإسباني، أن الثنائي لن يغيبا طويلا إذ لن يعرض ما يعانيه الثنائي مشاركتهم في الديربي أمام أتلتيكو مدريد للخطر، فالثنائي سيكون جاهز لمواجهة أتلتيكو مدريد.

جود بيلينجهام - ريال مدريد

وكان الثنائي قد تعرض للإصابة مع ريال مدريد أمام إسبانيول، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، وحسمها النادي الملكي لصالحه برباعية مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة السادسة، ليواصل رحلة الصراع للمحافظة على لقب الدوري الإسباني

جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل نهاية الجولة السادسة

1- برشلونة - 15 نقطة

2- ريال مدريد - 14 نقطة

3- أتلتيكو مدريد - 11 نقطة

4- فياريال - 11 نقطة

5- ديبورتيفو ألافيس - 10 نقاط

6- أتلتيك بيلباو - 10 نقاط

7- أوساسونا - 10 نقاط

8- سيلتا فيجو - 9 نقاط

9- ريال بيتيس - 8 نقاط

10- ريال مايوركا - 8 نقاط

11- رايو فاييكانو - 7 نقاط

12- جيرونا - 7 نقاط

13- إسبانيول - 7 نقاط

14- إشبيلية - 5 نقاط

15- ريال سوسييداد - 5 نقاط

16- ليجانيس - 5 نقاط

17- بلد الوليد - 6 نقاط

18- فالنسيا - 4 نقاط

19- خيتافي - 3 نقاط

20 لاس بالماس - نقطتان

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