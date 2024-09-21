بالقوة الضاربة.. تشكيل ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مواجهة إسبانيول، المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

تبقى دقائق قليلة، على انطلاق مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإسباني بموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو “معقل الملكي”.

ويقدم لكم “الموجز” في السطور الآتية، تشكيل ريال مدريد ضد إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني “الليجا”.

تشكيل ريال مدريد ضد إسبانيول اليوم

واعتمد أنشيلوتي على القوة الضاربة في تشكيل ريال مدريد ضد إسبانيول اليوم، والذي تواجد على رأسه، كيليان مبابي، وجود بيلينجهام.

وجاء تشكيل ريال مدريد اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، تشواميني، ميليتاو، فيران جارسيا.

الوسط: فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، أردا جولر.

بدلاء ريال مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

وضمت دكة بدلاء ريال مدريد اليوم كل من، أندريه لونين، فيرلاند ميندي، فران، إندريك، فينيسيوس جونيور، لوكاس فاسكيز، فاييخو، أنطونيو روديجير.

تشكيل ريال مدريد

معلق مباراة ريال مدريد اليوم والقنوات الناقلة

تذاع مباراة ريال مدريد اليوم عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي المخضرم، حفيظ الدراجي.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد اليوم

1- فريق برشلونة 15 نقطة

2- ريال مدريد 11 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 11 نقطة

4- فياريال 11 نقطة

5- ديبورتيفو ألافيس 10 نقاط

6-أتلتيك بيلباو 10 نقاط

7- سيلتا فيجو 9 نقاط

8- ريال بيتيس 8 نقاط

9- ريال مايوركا 8 نقاط

10- رايو فاليكانو 7 نقاط

11- جيرونا 7 نقاط

12- إسبانيول 7 نقاط

13- أوساسونا 7 نقاط

14- إشبيلية 5 نقاط

15- ليجانيس 5 نقاط

16- ريال سوسييداد 4 نقاط

17- بلد الوليد 4 نقاط

18- خيتافي 3 نقاط

19- لاس بالماس نقطتان

20- فالنسيا نقطة وحيدة

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