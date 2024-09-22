قائمة برشلونة أمام فياريال في الدوري الإسباني.. عودة فاتي

أعلن الألماني هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، القائمة التي تستعد لخوض مباراة فياريال مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد الموجز قائمة برشلونة التي شهدت عودة أنسو فاتي لاعب الفريق، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب في الفترة الأخيرة.

قائمة برشلونة أمام فياريال في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: تير شتيجن - إيناكي بينيا - أسترالاجا.

في خط الدفاع: باو كوبارسي - أليخاندرو بالدي - إينيجو مارتينيز - جول كوندي - إريك جارسيا - هيكتور فورت - جيرارد مارتن - سيرجي دومينيجز - جييرمو باريلا.

في خط الوسط: بيدري - بابلو توري - كاسادو - كوينكا - جييرمو فرنانديز.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتى - رافينيا - باو فيكتور - لامين يامال.

موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

ستقام المباراة بين برشلونة وفياريال، اليوم الأحد، الموافق 22-9-2024 في الجولة السادسة من الدوري الإسباني. وستنطلق المباراة بين برشلونة ضد فياريال في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني

ستنقل مباراة برشلونة وفياريال عبر قناة «بي إن سبورتس إتش دي 3»، ويعلق على أحداث مباراة برشلونة وفياريال، المعلق على محمد على.

برشلونة - الدوري الإسباني

جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز قبل مباراة برشلونة ضد فياريال

1- برشلونة - 15

2- ريال مدريد - 14

3- أتلتيكو مدريد - 11

4- فياريال - 11

5- ديبورتيفو ألافيس - 10

6- أتلتيك بيلباو - 10

7- أوساسونا - 10

8- سيلتا فيجو - 9

9- ريال بيتيس - 8

10- ريال مايوركا - 8

11- رايو فاييكانو - 7

12- جيرونا - 7

13- إسبانيول - 7

14- إشبيلية - 5

15- ريال سوسييداد - 5

16- ليجانيس - 5 نقاط

17- بلد الوليد - 6 نقاط

18- فالنسيا - 4 نقاط

19- خيتافي - 3 نقاط

20 لاس بالماس - نقطتان

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