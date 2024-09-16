عمر مرموش يزين التشكيل المثالي للجولة الثالثة من الدوري الألماني

جاء الفرعون المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت، على رأس التشكيل المثالي للجولة الثالثة من الدوري الألماني الممتاز للموسم الجاري، بعد تألقه أمام فولفسبورج.

وتألق عمر مرموش في الدوري الألماني، بعدما سجل هدفين وقاد فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز أمام فولفسبورج بثنائية مقابل هدف وحيد

ويستعرض الموجز تشكيل الجولة الثالثة المثالي من الدوري الألماني..

التشكيل المثالي للجولة الثالثة من الدوري الألماني

حراسة المرمى: فيدريك روناو.

في خط الدفاع: جوريرو - يوليان تشابوت - ماكس روزنفيلدر - ماريوس وولف.

في خط الوسط: جوشوا كيميتش - جمال موسيالا - كريم أديمي.

في خط الهجوم: عمر مرموش - هاري كين - فيكتور بونيفاس.

عمر مرموش

جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد الجولة الثالثة

1- اندريج كراماريتش - هوفنهايم - 4

1- هاري كين - بايرن ميونخ - 4

2- إيرميدين ديميروفيتش - شتوتجارت - 3

2- فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن - 3

2- عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت - 3

3- جيمي بينو - بوروسيا دورتموند - 2

3- جونيور آدامو - فرايبورج - 2

3- جمال موسيالا - بايرن ميونخ - 2

3- كريم أديمي - بوروسيا دورتموند - 2

3- لوكاس كوبلر - فرايبورج - 2

3- لوفرو ماير - فولفسبورج - 2

3- لويس أوبيندا - لايبزيج - 2

3- ماكسيميليان بريونج - هايدينهايم - 2

3- نديم أميري - ماينز - 2

3- باول فانر - هايدينهايم - 2

3- تيم كلينيست - بوروسيا مونشنغلادباخ - 2

3- فيكتور بونيفاس - باير ليفركوزن - 2

4- أدريان بيك - هايدينهايم - 1

4- أليكساندر بيرنهاردسون - هولشتاين كيل - 1

4- أرمين جيغوفيتش - هولشتاين كيل - 1

4- أليكس جريمالدو - باير ليفركوزن - 1

4- أنتونيو نوسا - لايبزيج - 1

4- الحسن بليا - بوروسيا مونشنغلادباخ - 1

4- بينيديكت هوليرباخ - يونيون برلين - 1

4- كارلو بوخالفة - سانت باولي - 1

4- دونيل مالين - بوروسيا دورتموند - 1

4- دينيز أونديف - شتوتجارت - 1

4- إمري تشان - بوروسيا دورتموند - 1

4- اينزو ميلوت - شتوتجارت - 1

4- إلفيس ريكسبيكاج - أوجسبورج - 1

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