مدرب عمر مرموش ينتقد احتفاله رغم توهجه.. واللاعب يتحدث عن الثنائية

خطف عمر مرموش نجم منتخب مصر، الأنظار بعد مشاركته في مباراة فريقه آينتراخت فرانكفورت الأخيرة في الدوري الألماني، والتي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

وسجل عمر مرموش ثنائية قادت فريقه آينتراخت فرانكفورت للفوز وحصد نقاط ثمينة في مشواره بـ الدوري الألماني، أمام فريقه السابق فولفسبورج.

ويكشف الموجز انتقاد مدرب فرانكفورت لـ عمر مرموش وتعليق اللاعب..

مدرب آينتراخت فرانكفورت ينتقد احتفال عمر مرموش

وقال دينو توبمولر المدير الفني لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن احتفال الفرعون المصري عمر مرموش بعد تسجيله هدفين في مرمى فريقه السابق فولفسبورج، في تصريح نقله موقع "سكاي ألمانيا": "لا أعتقد أن الأمر كان جيدًا.. سأتحدث مع مرموش عما حدث".

عمر مرموش يعلق على تألقه أمام فريقه السابق في الدوري الألماني

وعلى جانب آخر، أعرب عمر مرموش عن سعادته بعد تألقه في مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد فولفسبورج فريقه السابق، وتسجيله هدفين ليقود فريقه لانتصار ثمين.

وقال عمر مرموش في تصريحاته لموقع ناديه الرسمي: “لقد كان يوما رائعًا. الحصول على ثلاث نقاط خارج ملعبنا، وهنا في فولفسبورج أيضًا، ليس بالأمر السهل”.

وأضاف: "نحن سعداء للغاية وأنا سعيد لأنني تمكنت من مساعدة الفريق. لقد عملنا كفريق واحد وكُوفئنا على عملنا الجاد".

عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت - الدوري الألماني

ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد ثنائية مرموش أمام فولفسبورج بالأمس

1- اندريج كراماريتش - هوفنهايم - 4

1- هاري كين - بايرن ميونخ - 4

2- إيرميدين ديميروفيتش - شتوتجارت - 3

2- فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن - 3

2- عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت - 3

3- جيمي بينو - بوروسيا دورتموند - 2

3- جونيور آدامو - فرايبورج - 2

3- جمال موسيالا - بايرن ميونخ - 2

3- كريم أديمي - بوروسيا دورتموند - 2

3- لوكاس كوبلر - فرايبورج - 2

3- لوفرو ماير - فولفسبورج - 2

3- لويس أوبيندا - لايبزيج - 2

3- ماكسيميليان بريونج - هايدينهايم - 2

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