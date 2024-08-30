نتائج قرعة بطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.. مواجهات صعبة لـ عبد المنعم ومرموش

أجريت مساء اليوم الجمعة، قرعة الدور الأول من بطولة الدوري الأوروبي في نسختها المقبلة 2024-2025، والتي ستشهد حضور الثنائي المصري محمد عبد المنعم مع فريقه نيس وعمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت.

ويستعرض الموجز خريطة مباريات الدوري الأوروبي بنظامها الجديد..

بحضور محمد عبد المنعم.. جدول مباريات نيس الفرنسي في الدوري الأوروبي

وسيشارك محمد عبد المنعم مع فريقه الجديد نيس في الدوري الأوروبي.

1- رينجرز في ملعبه

2- لاتسيو خارج ملعبه

3- ريال سوسيداد في ملعبه

4- فرينتسفاروتشي خارج ملعبه

5- بودو جليمت في ملعبه

6- يونيون سانت جيلواز خارج ملعبه

7- تيفنتي في ملعبه

8- إلفسبورج خارج ملعبه

مباريات نيس الفرنسي

جدول مباريات فرانفكورت في الدوري الأوروبي بمشاركة مرموش

1- سلافيا براج في ملعبه

2- روما خارج ملعبه

3- فرينتسفاروتشي في ملعبه

4- ليون خارج ملعبه

5- فيكتوريا بلزن في ملعبه

6- ميتيلاند خارج ملعبه

7- أر إف سي في ملعبه

8- بيشكتاش خارج ملعبه

جدول مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

1- رينجرز في ملعبه

2- بورتو خارج ملعبه

3- باوك في ملعبه

4- فنربخشه خارج ملعبه

5- بودو جليمت في ملعبه

6- فيكتوريا بلزن خارج ملعبه

7- تيفنتي في ملعبه

8- ستيوا بوخارست خارج ملعبه

مواعيد مباريات روما في الدوري الأوروبي

1- فرانكفورت في ملعبه

2- توتنام خارج ملعبه

3- سبورتنج براجا في ملعبه

4- ألكمار خارج ملعبه

5- دينامو كييف في ملعبه

6- يونيون سانت جيلواز خارج ملعبه

7- أتليتك بلباو في ملعبه

8- إلفسبورج خارج ملعبه

روما

مواعيد مباريات توتنهام في الدوري الأوروبي

1- روما في ملعبه

2- رينجرز خارج ملعبه

3- ألكمار في ملعبه

4- فرينتسفاروتشي خارج ملعبه

5- كاراباج في ملعبه

6- جالاتا سراي خارج ملعبه

7- إلفسبورج في ملعبه

8- هوفنهايم خارج ملعبه

مواعيد مباريات ليون في الدوري الأوروبي

1- فرانكفورت في ملعبه

2- رينجرز خارج ملعبه

3- أولمبياكوس في ملعبه

4- فنربخشه خارج ملعبه

5- لودوجوريتس في ملعبه

6- كاراباج خارج ملعبه

7- بيشكتاش في ملعبه

8- هوفنهايم خارج ملعبه

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