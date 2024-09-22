جوارديولا يتغنى بمهارات نجم مانشستر سيتي قبل مواجهة أرسنال

تغنى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، بمهارات لاعبه ريكو لويس، قبل مواجهة أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم.

جوارديولا: نجم مانشستر سيتي ذكي للغاية

وقال جوارديولا في تصريحاته عن ريكو لويس لاعب مانشستر سيتي، والتي نقلها فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي: "ريكو لويس يمكنه اللعب في أي مركز.. إنه ذكي للغاية!".

ريكو لويس - مانشستر سيتي

وأضاف المدرب الإسباني: "لو سألت 20 لاعبًا عن مركزهم، سيجيبون: "ألعب كارتكاز أو جناح... أما ريكو فإنه يلعب كرة القدم، إذا وضعت ريكو في أي مركز، فإنه يعرف بالضبط ما يجب عليه فعله".

وفي سياق آخر، يخوض مانشستر سيتي مباراة قوية ضد أرسنال مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعرض الموجز جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 9

2- نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 4

2- لويس دياز - ليفربول - 4

2- بريان مبيومو - برينتفورد - 4

2- جون دوران - أستون فيلا - 4

3- محمد صلاح - ليفربول - 3

3- نوني مادويكي - تشيلسي - 3

3- يوان ويسا - برينتفورد - 3

3- أولي واتكينز - أستون فيلا - 3

3- هارفي بارنيس - نيوكاسل - 3

4- جيان فيليب ماتيتا - كريستال بالاس - 2

4- كاي هافيرتس - آرسنال - 2

4- أنطوان سيمنيو - بورنموث - 2

4- داني ويلبيك - برايتون - 2

4- جواو بيدرو - برايتون - 2

4- أمادو أونانا - أستون فيلا - 2

4- سون هيونج مين - توتنهام - 2

4- دومينيك كالفرت ليوين - إيفرتون - 2

4- كريس وود - نوتنجهام فورست - 2

4- جيمي فاردي - ليستر سيتي - 2

4- راؤول خيمينيز - فولهام - 2

4- كول بالمر - تشيلسي - 2

4- إيميل سميث روي - فولهام 2

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