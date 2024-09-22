تريزيجيه يصطدم بـ حمدي فتحي.. التشكيل المتوقع للريان والوكرة في الدوري القطري

تقام في الدوري القطري قمة نارية بين الوكرة ونادي الريان، والصدام المصري الخالص بين حمدي فتحي ومواطنه محمود حسن تريزيجيه، ثنائي منتخب مصر الأول للرجال.

وتعد مباراة اليوم بين الوكرة ونادي الريان، هي الصدام الأول بين الثنائي المصري حمدي فتحي و تريزيجيه، حيث انتقل الأول إلى الوكرة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن ينتقل لمنافسته محمود حسن تريزيجيه إلى نادي الريان على سبيل الإعارة.

ويستعرض الموجز تفاصيل القمة المصرية الخالصة بين الريان والوكرة في دوري نجوم قطر.

تشكيل الوكرة المتوقع أمام الريان في الدوري القطري

سيخوض الوكرة مباراته ضد الريان اليوم، في الظهور الأول للفريق تحت قيادة علي رحمة، والذي تم تعيينه مدرباً للفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلفا للمدرب الإسباني أنخيل ميجيل، المدير الفني السابق للفريق.

ومن المتوقع أن يدفع رحمة بالتشكيل المتوقع لنادي الوكرة أمام الريان في الدوري القطري…

في حراسة المرمى: البكري

في خط الدفاع: مينديز - شولز - عرفان - كيمو

في خط الوسط: صلاح - حمدي فتحي - العيدوني - غوميز

في خط الهجوم: عسال - بولاية

تشكيل الريان المتوقع أمام الوكرة في دوري نجوم قطر

وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يأتي محمود حسن تريزيجيه على رأس التشكيل المتوقع لنادي الريان أمام الوكرة اليوم..

في حراسة المرمى: فيكتور

في خط الدفاع: برينت - غارسيا - امارو - حازم

في خط الوسط: دي سارت - حاتم - بيريرا

في خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - غيديس - أشرف بن شرقي

الريان ضد الوكرة - الدوري القطري

جدول ترتيب الدوري القطري قبل مباراة الريان ضد الوكرة اليوم

1- الدحيل - 15 نقاط

2- الأهلي - 10 نقاط

3- أم صلال - 9 نقاط

4- الشمال - 7 نقاط

5- السد - 6 نقاط

6- الريان - 6 نقاط

7- الغرافة - 5 نقاط

8- الوكرة - 5 نقاط

9- الخور - 3 نقاط

10- العربي - 3

11- قطر - 3

12- الشحانية - 2

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