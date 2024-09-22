تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد أرسنال قبل قمة الدوري الإنجليزي اليوم

يخوض مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مباراة صعبة ونارية مساء اليوم الأحد ضد غريمه أرسنال، في قمة مثيرة بختام الجولة الخامسة من البريميرليج للموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

وتعد مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال، من المواجهات الكلاسيكية التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، والتي تشكل بنسبة كبيرة هوية بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما اكتسبت اهميتها من تارخ الناديين ومن المديريين الفنيين، حيث يتولى بيب جوارديولا إدارة مانشستر سيتي الفنية، وعلى الجانب الأخر تلميذه ميكيل أرتيتا قائد الجانرز.

ويسلط الموجز الضوء على تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وأرسنال قبل قمة الدوري الإنجليزي اليوم.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد أرسنال قبل قمة الدوري الإنجليزي

تحمل مباراة اليوم رقم 55 بين مانشستر سيتي ضد أرسنال في النظام الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 1992- 1993.

ويمتلك أرسنال الأفضلية بعد تحقيقه 24 فوزا، مقابل 19 انتصارا لسيتي، فيما فرض التعادل نفسه على 11 لقاء.

وفي مختلف المسابقات والبطولات، تعد تلك هي المباراة 212 بين الفريقين، ويمتلك أرسنال أيضًا أفضلية في اللقاءات السابقة التي جرت بينهما، بعدما حقق 99 فوزا مقابل 65 انتصارا لمانشستر سيتي، بينما خيم التعادل على 47 مواجهة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: إيدرسون.

في خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبن دياز - يوشكو جفارديول.

في خط وسط الملعب: رودري - ماتيو كوفاسيتش - كيفين دي بروين.

في خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - جاك جريليش.

مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

تشكيل أرسنال ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

واستقر ميكيل أرتيتا على الدفع بالتشكيل الأتي لـ أرسنال أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري.

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: بن وايت - ويليام صاليبا – جابرييل - يوريان تيمبر.

في خط وسط الملعب: ديكلان رايس - توماس بارتي - لياندرو تروسارد.

في خط الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافرتز - جابرييل مارتينيلي.

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