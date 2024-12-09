مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا غدا.. والقنوات الناقلة

جماهير الكرة حول العالم تترقب انطلاق مباريات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025 والتي تجري منافساتها خلال يومي 10 و11 ديسمبر الجاري.

وتشهد منافسات هذه الجولة عدد من المواجهات النارية في مقدمتها مباراة ليفربول ضد جيرونا وبرشلونة ضد بوروسيا دورتموند و يوفنتوس ضد مانشستر سيتي وأرسنال ضد موناكو.

مواجهات نارية بالجولة السادسة لدوري الأبطال غدا الثلاثاء

يرصد الموجز مواعيد مباريات الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء وتأتي كما يلي..

كلوب بروج - سبورتنج لشبونة - 10 مساء

شاختار - بايرن ميونخ - 10 مساء

ريد بول سالزبورج - باريس سان جيرمان - 10 مساء

ستاد بريست - أيندهوفن - 10 مساء

دينامو زغرب - سلتيك - 19:45 مساء

جيرونا - ليفربول - 19:45 مساء

لايبزيج - أستون فيلا - 10 مساء

باير ليفركوزن - إنتر - 10 مساء

أتالانتا - ريال مدريد - 10 مساء

دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا غدا

كلوب بروج - سبورتنج لشبونة - beIN Sports HD7

شاختار - بايرن ميونخ - beIN Sports HD 4

ريد بول سالزبورج - باريس سان جيرمان - beIN Sports HD 2

ستاد بريست - أيندهوفن - beIN Sports HD 7

دينامو زغرب - سلتيك - beIN Sports HD 3

جيرونا - ليفربول - beIN Sports HD 2

لايبزيج - أستون فيلا - beIN Sports HD 5

باير ليفركوزن - إنتر - beIN Sports HD 3

أتالانتا - ريال مدريد - beIN Sports HD 1

ليفربول

ترتيب دوري أبطال أوروبا

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة حققها من الفوز في خمس مواجهات متتالية، ويسعي ليفربول لتحقيق فوزه السادس بالبطولة علي حساب نظيره جيرونا الإسباني حينما يلتقيان مساء غد الثلاثاء وتحديدا في تمام الساعة 7:45 دقيقة.

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