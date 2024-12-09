محمود بنتايك يخضع لأشعة طبية غدًا بعد إصابته مع الزمالك أمام إنيمبا

يخضع محمود بنتايك، الظهير الأيسر لفريق الزمالك الأول لكرة القدم، لأشعة طبية غدًا للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي هذا الفحص في وقت حساس، حيث ينتظر الجميع تقرير الجهاز الطبي لتحديد موقف اللاعب من المشاركة في المباراة القادمة ضد المصري البورسعيدي، والتي ستقام في ثالث جولات دور المجموعات للبطولة وفي السطور التالية يستعرض الموجز تفاصيل الإصابة.

إصابة بنتايك وتأثيرها على التشكيل المرتقب

أثارت إصابة محمود بنتايك، في اللقاء الأخير أمام إنيمبا قلق الجهاز الفني والجماهير، خاصة مع أهمية مباراة الزمالك المقبلة ضد المصري.

وسيخضع اللاعب لأشعة فحص غدًا، ومن خلال النتائج سيتحدد ما إذا كان سيتواجد في التشكيلة الأساسية للمباراة القادمة أم لا.

وفي حال تأكدت إصابته، سيضطر الجهاز الفني لإيجاد البديل المناسب لتعويض غيابه في الجبهة اليسرى.

محمود بنتايك

تعادل الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

وفي سياق آخر، انتهت مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري في نيجيريا بتعادل مثير بنتيجة 2-2، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الالافريقية .

على الرغم من أن الزمالك كان متقدمًا في الشوط الأول، إلا أن الفريق النيجيري تمكن من العودة في الشوط الثاني ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

أحداث اللقاء المثير

افتتح سيف الدين الجزيري التسجيل في الدقيقة 33 بعد تمريرة رائعة من محمود بنتايك، الذي مرر الكرة إلى الجزيري لينفرد بالمرمى ويضعها في شباك حارس إنيمبا.

بعد ذلك، أضاف عمر فرج الهدف الثاني في الدقيقة 39 بعد تمريرة عرضية من أحمد محمود، ليوقع أول أهدافه مع الزمالك في أول ظهور له مع الفريق.

لكن الفريق النيجيري كان له رأي آخر، ففي الدقيقة 45+4 قلص إيفيني لاعب إنيمبا النتيجة بتسجيله هدفًا قبل نهاية الشوط الأول، ليقلص الفارق إلى هدف واحد.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن إنيمبا من تعديل النتيجة في الدقيقة 57 من خلال هدف مثير للجدل جاء عبر تسديدة غيرت اتجاهها وسكنت شباك الحارس محمد عواد، ليحسم اللقاء بالتعادل 2-2 بين الفريقين.

محمود بنتايك

الزمالك يستعد لمواجهة المصري في الكونفدرالية

وبعد التعادل المخيب في نيجيريا، يولي فريق الزمالك أهمية كبيرة لمباراته القادمة ضد المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيعمل الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي فيريرا على معالجة الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأخيرة، وسيعمل على تجهيز لاعبيه البدلاء في حال غياب أي لاعب أساسي بسبب الإصابة.

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