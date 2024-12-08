الزمالك يتعادل مع إنيمبا في الكونفدرالية ويعود بنقطة وحيدة من نيجيريا

حسم التعادل الإيجابي مباراة الزمالك ضد إنيمبا التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية، ويرصد لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

تلاقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره إنيمبا النيجيري، مساء اليوم، في ثاني جولات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024-2025.

واستضاف ملعب غودسويل أكبابيو في نيجيريا، مباراة الزمالك وإنيمبا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أهداف مباراة الزمالك وإنيمبا

قص فريق الزمالك شريط التهديف في هذا اللقاء، عن طريق لاعبه سيف الدين الجزيري في الدقيقة 33، وضاعف عمر فرج نتيجة الأبيض بالهدف الثاني في الدقيقة 40.

وأدرك فريق إنيمبا التعادل وهز شباك الزمالك بأول أهدافه في اللقاء، خلال الدقيقة 45، حتى انتهى االشوط الأول من عمر هذه المباراة، بتقدم الأبيض على نظيره النيجيري بهدفين مقابل هدف.

وفي الدقيقة 55، سجل أوفيري تشينيدو تشوكوو هدف التعادل لفريقه إنيمبا، ليقتنص نقطة ثمينه في رحلته ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وانتهت هذه المواجهة المثيرة، بتعادل الزمالك مع إنيمبا، ليعود الفريق المصري من نيجيريا بنقطة وحيدة خلال مشواره الإفريقي.

ووفقًا لذلك، فإن الـزمالك يتصدر ترتيب مجموعته في الكونفدرالية الإفريقية برصيد 4 نقاط، بينما يأتي فريق إنيمبا في المركز الثالث بنقطة وحيدة.

أهداف مباراة الزمالك وإنيمبا

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل مع إنيمبا

وتأتي ترتيب مجموعة الزمالك بعد التعادل مع إنيمبا كالآتي..

الزمالك / 4 نقاط

المصري / 3 نقاط

إنيمبا / نقطة وحيدة

بلاك بولز / بدون نقاط.

الجدير بالذكر، أن تشكيل الزمـالك في هذه المباراة ضم كل من، محمد عواد في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

وتوجد في خط الوسط كل من، أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد، وقاد الهجوم : عمر فرج – سيف الجزيري – وأحمد مصطفى "زيزو".

وجلس على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

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