نادي الزمالك ضد إنيمبا .. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

يبحث عشاق الكرة الأفريقية عن موعد المباراة المقبلة بين نادي الزمالك وأنيمبا النيجيري في إطار منافسات بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويحل فريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي أنيمبا النيجيري ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي أمام بطل نيجيريا من أجل مواصلة صدارة مجموعته لسهولة صعوده إلى الدور التالي في مشواره المحافظة على اللقب القاري.

وتوج نادي الزمالك في الموسم الماضي بالكونفيدرالية بعد فوزه خلال المباراة النهائية أمام نهضة بركان المغربي بهدف في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب "القاهرة الدولي".

موعد مباراة نادي الزمالك ضد أنيمبا النيجري

ستنطلق مواجهة فريق الكرة الأول بـ نادي الزمالك أمام منافسه نادي أنيمبا النيجيري اليوم الأحد 8 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الكونفيدرالية.

نادي الزمالك

وستبدأ صافرة نادي الزمالك أمام فريق إنيمبا النيجيري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة بالإمارات العربية المتحدة.

وستذاع مواجهة نادي الزمالك أمام بطل نيجيريا عبر قناة "بي إن سبورت 1 " القطرية الناقل الحصري لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في الشرق الأوسط والقارة السمراء.

تشكيل نادي الزمالك المتوقع ضد إنيمبا

حارس المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، عمر جابر، محمود بنتايك.

خط الوسط: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، أحمد فتوح.

خط الهجوم: زيزو، مصطفى شلبي، حسام أشرف (سيف الدين الجزيري).

قائمة نادي الزمالك لمواجهة إنيمبا النيجيري

ويعرض “ الموجز ” قائمة الفارس الأبيض لمواجهة بطل نيجيريا في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية كالتالي..

"محمد عواد ومحمود الشناوي وعمر جابر وأحمد محمود ومحمود حمدي الونش ومصطفى الزناري وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح.

ومحمود بن تايج ، ومحمد حمدى وأحمد عبد الرحيم إيشو ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد وزياد كمال وجيفرسون كوستا.

وأحمد مصطفى زيزو وسيف الدين الجزيري وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف ومصطفى شلبي"



اقرأ أيضًا:

طلب عاجل من الأهلي لرابطة الأندية المصرية.. الأحمر يرتب أوراقه

جوردن واتسون لـ الموجز: مجموعة أوكلاند سيتي ملحمية وسعداء بمواجهة بايرن ميونخ