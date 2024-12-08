الكونفدرالية .. الزمالك يخطف التقدم من إنيمبا في الشوط الأول بنتيجة 2-1

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التقدم من نظيره إنيمبا النيجيري، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم في إطار منافسات كأس الكونفدرالية.

وتواجه فريق الزمالك المصري مع إنيمبا النيجيري، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية بموسم 2024-2025.

وتقدم الزمالك على إنيمبا في الشوط الأول بهدفين مقبل هدف، في المباراة المثيرة التي تقام على ملعب غودسويل أكبابيو في نيجيريا.

أهداف مباراة الزمالك ضد إنيمبا

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، أهداف مباراة الزمالك ضد إنيمبا في الشوط الأول.

افتتح سيف الدين الجزيري التسجيل في هذا اللقاء، حيث أنه أحرز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 40، أحرز عمر فرج الهدف الثاني للأبيض في شباك النيجيري، قبل أن يد فريق إنيمبا شباك الزمالك بأول أهدافه في اللقاء، خلال الدقيقة 45.

و انتهى االشوط الأول من عمر هذه الريمونتادا المثيرة، بتقدم الزمالك على إنيمبا بهدفين مقابل هدف.

سبف الجزيري - أهداف مباراة الزمالك وأنيمبا

تشكيل الزمالك ضد إنيمبا اليوم

وجاء تشكيل الزمالك ضد إنيمبا اليوم كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد .

خط الهجوم : عمر فرج – سيف الجزيري – وأحمد مصطفى "زيزو".

بدلاء الزمالك ضد إنيمبا النيجيري

وجلس على مقاعد بدلاء الزمالك ضد إنيمبا اليوم كل من، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

القنوات الناقلة لمباراة الزماالك وإنيمبا

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة الزمالك ضد إنيمبا اليوم في الكونفدرالية الإفريقية، عبر شاشة بي إن سبون كونها الناقل الحصري لمباريات البطولة.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

المصري – 3 نقاط.

الزمالك – 3 نقاط

بلاك بولز - بلا رصيد

إنيمبا – بدون نقاط.

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