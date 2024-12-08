نجم نادي الزمالك على رادار الرحيل لـ روسيا.. والأبيض ينفي

اقترب أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك من الرحيل عن أسوار القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد تلقيه عروضًا أوروبية.

وارتبط أكثر من لاعب داخل نادي الزمالك بالانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية بعد تألقه مع الفارس الأبيض في الفترة الأخيرة.

وجاء على رأس الراغبين في الرحيل عن صفوف نادي الزمالك اللاعب حسام عبد المجيد مدافع الفارس الأبيض الذي أبدى تمسكه بخوض تجربة الإحتراف الخارجي في المرحلة المقبلة.

نادي الزمالك ينفي تلقيه عرضًا أوروبيًا لـ حسام عبد المجيد

وعلم " الموجز " أن حسام عبدالمجيد، لاعب نادي الزمالك، قد تلقى عرضًا شفهيًا من نادي سيسكا موسكو الروسي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، نظرًا لاقتراب انتهاء عقده مع النادي بنهاية الموسم المقبل، ورغبته في الانتقال للعب خارج مصر.

حسام عبد المجيد- نادي الزمالك

وأشارت المصادر أن نادي الزمالك لم يتلق عرضًا رسميًا من "سيسكا موسكو" حتى الآن لضم حسام عبدالمجيد، مشيرًا إلى أن الاهتمام الذي ظهر من النادي الروسي ما هو إلا استطلاع للرأي، ولم يتقدموا بعرض رسمي بعد.

وأوضح المصدر أن رغبة حسام عبدالمجيد تتجه نحو اللعب في إحدى الدوريات الأوروبية، ولذلك لم يحسم بعد قراره بالتجديد مع نادي الزمالك.

وأفادت المصادر أن الزمالك لم يبدأ مفاوضات التجديد مع حسام عبدالمجيد حتى الآن"، مشيرة أنه تلقى تعهدات بتعديل عقده في الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك لم يحدث بشكل رسمي حتى الآن.

وكان نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوزيه قد حقق الفوز في مباراته السابقة أمام نادي غزل المحلة بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين بالجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات الجولة الرابعة

1. المصري - 10 نقاط

2. الزمالك - 9 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 7 نقاط

5. سيراميكا - 7 نقاط

6. فاركو - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. طلائع الجيش - 7 نقاط

9. زد -5 نقاط

10. سموحة - 5 نقاط

11. غزل المحلة -4 نقاط

12. إنبي - 4 نقاط

13. الاسماعيلي - 4 نقاط

14. الجونة - 3 نقاط

15. فيوتشر - 3 نقاط

16. بتروجيت - نقطتين

17. البنك الأهلي - نقطتين

18. حرس الحدود - نقطة.

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