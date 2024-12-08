بث مباشر مباراة الزمالك ضد إنيمبا في كأس الكونفدرالية

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، خدمة بث مباشر مباراة الزمالك ضد إنيمبا المرتقبة بينهما في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2024-2025.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع منافسه إنيمبا النيجيري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد و بث مباشر مباراة الزمالك ضد إنيمبا

وتقام مباراة الزمالك ضد إنيمبا مساء اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب غودسويل أكبابيو في نيجيريا.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد إنيمبا

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد إنيمبا اليوم في الكونفدرالية الإفريقية، عبر شاشة بي إن سبون كونها الناقل الحصري لمباريات البطولة.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد إنيمبا

ونوفر لكم بث مباشر مباراة الزمالك ضد إنيمبا في الكونفدراليو اليوم، فور انطلاق المواجهة.

بث مباشر مباراة الزمالك ضد إنيمبا

تشكيل الزمالك المتوقع ضد إنيمبا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الزمالك كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبدالمجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبدالله السعيد – أحمد عبدالرحيم «إيشو».

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى زيزو.

ويبدو أن دكة بدلاء الزمالك ستضم كل من، محمود الشناوي ومحمود حمدي الونش ومحمود بنتايج وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف وسيف الجزيري.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

المصري – 3 نقاط.

الزمالك – 3 نقاط

بلاك بولز - بلا رصيد

إنيمبا – بدون نقاط.

اقرأ أيضًا:

جوردن واتسون لـ الموجز: مجموعة أوكلاند سيتي ملحمية وسعداء بمواجهة بايرن ميونخ

أوكلاند سيتي لـ الموجز: الأهلي متعطش دائمًا للنجاح ولم نرغب في مواجهته بالمونديال