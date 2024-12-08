قرار عاجل من مدير الزمالك الفني قبل لقاء إنيمبا.. تعرف عليه

يواصل فريق الزمالك استعداداته للمباراة المرتقبة ضد إنيمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقي الفريقان اليوم في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات.

وفي السطور التالية يعرض لكم الموجز القرار العاجل الذي اتخده جوزيه جوميز قبل مواجهة إنيمبا في الكونفدرالية بالإضافة معلومات تخص المباراة المرتقبة.

تحركات فريق الزمالك وتوقيت الوصول إلى الملعب

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تحرك بعثة الفريق إلى الملعب في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت نيجيريا (الرابعة بتوقيت القاهرة).

وجاء ذلك استعدادًا لخوض المباراة المهمة ضد إنيمبا في الكونفدرالية، وكان قد تم تحديد موعد الاجتماع الفني أمس السبت، حيث تم الاتفاق على أن يصل الفريقان إلى الملعب قبل انطلاق المباراة بنحو ساعة ونصف، وذلك لضمان توافر الوقت الكافي للترتيبات اللازمة قبل بداية المباراة.

تبعد المسافة بين فندق إقامة فريق الزمالك في مدينة أويو وملعب المباراة حوالي 20 دقيقة، مما يتيح للفريق الوصول في الوقت المحدد دون أي تأخير.

موعد المباراة في الكونفدرالية

تنطلق المباراة في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وهو نفس التوقيت في كل من جنوب أفريقيا والسودان وليبيا. أما في دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وتركيا، فسيتم بدء المباراة في الساعة 7:00 مساءً.

فيما ستنطلق المباراة في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والأردن.

الزمالك

القنوات الناقلة والتعليق على اللقاء

وستقوم مجموعة قنوات "بي إن سبورت" بنقل المباراة حصريًا عبر قناة "بي إن سبورتس HD 6"، وهي القناة المخصصة لنقل مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيكون المعلق الرياضي علي محمد علي مسؤولاً عن التعليق على أحداث المباراة، مما يضيف المزيد من الإثارة لهذه المواجهة المرتقبة.

ملعب مباراة الزمالك

وتقام المباراة على ملعب "غودوسيل أكبايبو" في مدينة أبا النيجيرية، وهو الملعب الذي سيشهد مواجهة قوية بين الزمالك وإنيمبا في الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية.

ويتوقع أن تكون الأجواء مشحونة بالحماس، خاصة أن الفريقين يسعيان لتحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث لتعزيز موقفهما في المجموعة.

التشكيل المتوقع لفريق الزمالك

يأمل الجهاز الفني للزمالك في تقديم أداء قوي خلال المباراة، معتمدًا على تشكيل قوي يضم اللاعبين المميزين. ومن المتوقع أن يعتمد الزمالك على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر، مصطفى الزناري، حسام عبد المجيد، محمود بنتايج

الوسط: عبدالله السعيد، نبيل عماد دونجا، أحمد فتوح

الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الجزيري

الزمالك

ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى

بعد الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية، جاء ترتيب المجموعة على النحو التالي:

المصري البورسعيدي: 3 نقاط الزمالك: 3 نقاط بلاك بولز: 0 نقاط إنيمبا: 0 نقاط

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