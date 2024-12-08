القناة الناقلة لـ مباراة الزمالك ضد إنيمبا في الكونفدرالية الإفريقية

مباراة الزمالك ضد إنيمبا.. تبحث جماهير كرة القدم في مصر وأفريقيا عن القناة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك مع نظيره إنيمبا النيجيري، في مباراة هامة في الكونفدرالية تقام مساء اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024.

وتعد هذه المواجهة جزءًا من الجولة الثانية في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2024-2025، في لقاء يتسم بالإثارة والمتعة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز، وفي السطور التالية يعرض لكم الموجز القناة الناقلة لهذه المباراة وكل ما يخصها.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة في الساعة 7:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، وتركيا، وستلعب على ملعب "غودوسيل أكبايبو" في مدينة أبا النيجيرية، الذي يستضيف المواجهة الهامة بين الزمالك وإنيمبا، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنيمبا في الكونفدرالية

وتقوم مجموعة قنوات بي إن سبورت بنقل جميع مباريات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بما في ذلك مباراة الزمالك ضد إنيمبا، عبر قناة "بي إن سبورتس HD 6".

المعلق على المباراة

وسيكون المعلق الرياضي علي محمد علي هو من يتولى التعليق على هذه المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

وقد وصلت بعثة الزمالك إلى نيجيريا في الساعات الأخيرة، استعدادًا للمباراة الهامة التي يسعى من خلالها الفريق المصري لمواصلة مسيرته الناجحة في البطولة الإفريقية.

ويأمل الفريق الأبيض في استغلال هذه المباراة لتوسيع فرصه في تصدر المجموعة، بعد أن نجح في حصد نقاطه الثلاثة الأولى في الجولة الأولى من البطولة بفوزه على بلاك بولز مابوتو.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق إنيمبا لتحقيق فوز أول له في البطولة، حيث يتطلع للاستفادة من عامل الأرض والجمهور لتعويض هزيمته في الجولة الأولى أمام المصري البورسعيدي، والذي انتهى لصالح الفريق المصري بهدفين دون رد، ويسعى الفريق النيجيري لتعويض هذه النتيجة السلبية وتسجيل أول انتصار له في المجموعة.

الزمالك

التشكيل المتوقع للزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عمر جابر – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – محمود بنتايج

الوسط: عبدالله السعيد – نبيل عماد دونجا – أحمد فتوح

الهجوم: أحمد سيد زيزو – مصطفى شلبي – سيف الجزيري

جدول ترتيب المجموعة

المصري البورسعيدي – 3 نقاط الزمالك – 3 نقاط بلاك بولز – 0 نقاط إنيمبا – 0 نقاط

تاريخ مواجهات الزمالك وإنيمبا

تاريخيًا، سبق وأن التقى الزمالك مع إنيمبا في مناسبتين سابقتين ضمن البطولات الإفريقية، وقد نجح الفريق الأبيض في الفوز بكلتا المباراتين، مما يضيف مزيدًا من الثقة للاعبي الزمالك في مواجهة اليوم.

الزمالك

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