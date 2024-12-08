مفاجآت في تشكيل الزمالك ضد إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية الأفريقية

تنطلق بعد قليل مباراة الزمالك ضد إنيمبا في المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما في الجولة الثانية ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2024-2025.

تشكيل الزمالك ضد إنيمبا النيجيري

يرصد الموجز تشكيل الزمالك ضد إنيمبا ويأتي كالأتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد .

خط الهجوم : عمر فرج – سيف الجزيري – وأحمد مصطفى "زيزو".

بدلاء الزمالك ضد إنيمبا النيجيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

يبحث فريق الزمالك عن تحقيق نتيجة جيدة خلال تلك المواجهة لتحقيق فوزه الثاني علي التوالي في دور المجموعات للبطولة عقب فوزه في الجولة الأولي علي حساب بلاك بولز الموزمبيقي ويستهدف الزمالك الحفاظ علي لقبه الأفريقي الذي توج به الموسم الماضي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد إنيمبا

يمكنكم متابعة مباراة الزمالك ضد إنيمبا اليوم في الكونفدرالية الإفريقية، عبر شاشة بي إن سبورت كونها الناقل الحصري لمباريات البطولة.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

الزمالك ضد إنيمبا

موعد مباراة الزمالك ضد إنيمبا النيجيري

تنطلق أحداث مباراة الزمالك ضد إنيمبا مساء اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب غودسويل أكبابيو في نيجيريا.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

المصري – 3 نقاط.

الزمالك – 3 نقاط

بلاك بولز - بلا رصيد

إنيمبا – بدون نقاط.

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