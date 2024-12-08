فولهام يضرب أرسنال بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

انتهي الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد فولهام، بتقدم الأخير بهدف نظيف أحرزة خيمينيز في الدقيقة 11 من عمر المواجهة التي تجمعهما حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

يصارع فريق أرسنال علي مراكز الصدارة بالبريميرليج حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة برصيد 35 نقطة.

موعد مباراة أرسنال ضد فولهام

انطلقت مباراة أرسنال ضد فولهام ، مساء اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر، ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد فولهام

تستطيع متابعة مباراة أرسنال ضد فولهام، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

أرسنال ضد فولهام

تشكيل أرسنال ضد فولهام

جاء تشكيل أرسنال ضد فولهام كالتالي..

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، كيور

الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

الهجوم: تروسارد، كاي هافريتز، بوكايو ساكا

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال ضد فولهام

الموجز يرصد في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال ضد فولهام ويأتي كالتالي:

1. ليفربول، 35 نقطة.

2. تشيلسي، 28 نقطة.

3. آرسنال، 28 نقطة.

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. أستون فيلا، 25 نقطة.

6. برينتفورد، 23 نقطة.

7. برايتون، 23 نقطة.

8. فولهام، 22 نقطة.

9. نوتينجهام، 22 نقطة.

10. بورنموث، 21 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16.كريستال بالاس، 13 نقطة.

17. ليستر سيتي، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

اقرأ أيضًا:

جوردن واتسون لـ الموجز: مجموعة أوكلاند سيتي ملحمية وسعداء بمواجهة بايرن ميونخ

ترتيب مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.. الانطلاقة ضد إنتر ميامي