القناة الناقلة لـ أرسنال اليوم أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة التي تجمع بين أرسنال وفولهام في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/2025.

ويحل فريق أرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا ضيفًا ثقيلًا على منافسه نادي فولهام في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة أرسنال ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

وستنطلق مواجهة نادي فولهام أمام مستضيفه نادي أرسنال اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أرسنال- الدوري الإنجليزي

وستقام مواجهة الجانرز أمام فريق فولهام الليلة على ملعب " كرافن كوتيج" ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القناة الناقلة لـ مباراة أرسنال اليوم ضد فولهام

ستذاع مواجهة فريق الكروي الأول بنادي أرسنال أمام منافسه نادي فولهام اليوم على ملعب " بي إن سبورت" الناقل الحصري لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وأفريقيا.



تردد قناة beIN Sports على عرب سات

التردد: 11547.

نوع الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.



تردد قنوات bein sports على نايل سات

التردد: 11013.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد فولهام

في حراسة المرمى : دافيد رايا.

في خط الدفاع : تيمبر، ساليبا،كيويور، زينتشينكو.

في خط الوسط : توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

في خط الهجوم : بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابرييل مارتينيللي.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة أرسنال وفولهام



ويعرض " الموجز " جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/2025 على النحو التالي:



1. ليفربول، 35 نقطة.

2. تشيلسي، 28 نقطة.

3. آرسنال، 28 نقطة.

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. أستون فيلا، 25 نقطة.

6. برينتفورد، 23 نقطة.

7. برايتون، 23 نقطة.

8. فولهام، 22 نقطة.

9. نوتينجهام، 22 نقطة.

10. بورنموث، 21 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16.كريستال بالاس، 13 نقطة.

17. ليستر سيتي، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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