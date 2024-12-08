متوفر.. بث مباشر مباراة تشيلسي ضد توتنهام بالدوري الإنجليزي لحظة بلحظة

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمباراة توتنهام ضد تشيلسي، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد 8 ديسمبر الجاري.

بث مباشر مباراة توتنهام ضد تشيلسي

يحتل فريق تشيلسي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، برصيد 28 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة برصيد 35 نقطة.

بث مباشر ماتش توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة توتنهام ضد تشيلسي ف ي الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة توتنهام ضد تشيلسي، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

بث مباشر مباراة توتنهام ضد تشيلسي

تنطلق مباراة توتنهام ضد تشيلسي، مساء اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر، ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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بث مباشر مباراة توتنهام ضد تشيلسي

يمكنك مشاهدة مباراة توتنهام ضد تشيلسي، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

توتنهام ضد تشيلسي

تشكيل توتنهام ضد تشيلسي

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، كيور

الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

الهجوم: تروسارد، كاي هافريتز، بوكايو ساكا

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة توتنهام ضد تشيلسي

نستعرض في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة توتنهام ضد تشيلسي ويأتي كالتالي:

1. ليفربول، 35 نقطة.

2. تشيلسي، 28 نقطة.

3. آرسنال، 28 نقطة.

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. أستون فيلا، 25 نقطة.

6. برينتفورد، 23 نقطة.

7. برايتون، 23 نقطة.

8. فولهام، 22 نقطة.

9. نوتينجهام، 22 نقطة.

10. بورنموث، 21 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16.كريستال بالاس، 13 نقطة.

17. ليستر سيتي، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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