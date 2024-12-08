يترقب عشاق كرة القدم، موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام والقنوات الناقلة لها، و التي تقام بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع نظيره توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها بالتردد بالإضافة إلى التشكيل المتوقع وجدول الترتيب.

موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام

يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2024، هو موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير المرتقبة في البريمرليج.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة هذه المواجهة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وتوتنهام

وتذاع مباراة تشيلسي وتوتنهام هوتسبير اليوم عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

ويأتي قنوات بي إن سبورت عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام والقنوات الناقلة

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد توتنهام

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالي جوستو، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: روميو لافيا، مويسيس كايسيدو، كول بالمر.

الهجوم: نوني مادويكي، بيدرو نيتو، نيكولاس جاكسون.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي وتوتنهام

1. ليفربول، 35 نقطة.

2. تشيلسي، 28 نقطة.

3. آرسنال، 28 نقطة.

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. أستون فيلا، 25 نقطة.

6. برينتفورد، 23 نقطة.

7. برايتون، 23 نقطة.

8. فولهام، 22 نقطة.

9. نوتينجهام، 22 نقطة.

10. بورنموث، 21 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16.كريستال بالاس، 13 نقطة.

17. ليستر سيتي، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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