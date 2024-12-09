شوبير يوجه انتقادات قاسية لـ الزمالك بعد تعادله المفاجئ مع إنيمبا النيجيري

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، أداء لاعبي فريق الزمالك بعد تعادلهم المفاجئ مع فريق إنيمبا النيجيري في المباراة التي أقيمت أمس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورغم تقدم الزمالك في المباراة 2-0، إلا أنه فشل في الحفاظ على تقدمه لينهى اللقاء بالتعادل 2-2، وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز كل ما قاله الإعلامي أحمد شوبير عن مباراة الزمالك مع إنيمبا النيجيري وانتقاده للاعبي الأبيض.

شوبير: الزمالك أضاع فوزًا سهلًا

وفي تصريحات إذاعية عبر أون سبورت إف إم، عبر شوبير عن استغرابه من النتيجة قائلاً: "أنا مندهش جدًا، ومخضوض من التعادل، الزمالك كان في مباراة سهلة وكان في متناول يده الفوز، والفرصة كانت كبيرة لتحقيق نتيجة مريحة".

وأضاف: "الزمالك أضاع فوزًا كان بيده، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيؤثر كثيرًا على تأهله، لأن الفريقين المصري والزمالك هما الأوفر حظًا للتأهل من هذه المجموعة".

شوبير يحذر من تأثيرات التعادل في الأدوار الحاسمة

وتابع شوبير: "لكن ما حدث في المباراة قد يؤثر بشكل كبير إذا تكرر في أدوار حاسمة مثل أدوار خروج المغلوب، في تلك المراحل، لا يمكن للفريق أن يفرط في مثل هذه الفرص، لأن أي تعثر سيكون له تأثيرات أكبر على مسيرة الفريق في البطولة".

وأشار إلى أن الزمالك كان أمام فرصة كبيرة لتعزيز رصيده بنقاط ثمينة، خاصة أن المباراة كانت في متناول يد اللاعبين، لكن الأخطاء الدفاعية والتهور في بعض الأحيان أفسدوا الفرحة.

تفاصيل المباراة المثيرة

شهدت المباراة التي أقيمت بين الزمالك وإنيمبا النيجيري إثارة كبيرة، حيث بدأ الفريق الأبيض اللقاء بشكل قوي.

ففي الدقيقة 33، تمكن سيف الدين الجزيري من تسجيل هدف التقدم بعد تمريرة رائعة من محمود بنتايك، لينفرد الجزيري بالمرمى ويضع الكرة بثقة في شباك حارس إنيمبا.

وبعدها بـ6 دقائق، عزز عمر فرج تقدم الزمالك بهدف ثاني في الدقيقة 39 بعد تمريرة أخرى من أحمد محمود، ليعلن فرج عن افتتاح أهدافه بقميص الزمالك.

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، وفي الدقيقة 45+4، قلص فريق إنيمبا الفارق بهدف عن طريق اللاعب إيفيني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن فريق إنيمبا من إدراك التعادل في الدقيقة 57 عبر هدف غير متوقع، حيث سدد اللاعب أوفير كرة غيرت اتجاهها وسكنت شباك الحارس محمد عواد، ليصبح التعادل 2-2.

الجزيري

تعادل المصري أيضًا يصب في صالح الزمالك

وفي نفس الجولة، تعادل فريق المصري البورسعيدي مع نظيره بلاك بولز الموزمبيقي 1-1، في مباراة شهدت أيضًا إثارة.

سجل ميدو جابر هدف التقدم للمصري في الدقيقة 10 بعد مراوغة جميلة من مدافع بلاك بولز وتسديدة صاروخية.

لكن في الدقيقة 92، سجل بلاك بولز هدف التعادل ليحرم المصري من الفوز، ورغم التعادل، فقد صعد المصري إلى صدارة المجموعة مؤقتًا قبل الزمالك بفارق الأهداف.

ترتيب المجموعة

بعد تعادل الزمالك وإنيمبا، تصدر الفريق الأبيض المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع المصري البورسعيدي الذي يحتل المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما حل بلاك بولز في المركز الثالث، وجاء إنيمبا في المركز الرابع والأخير.

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