دوري أبطال أوروبا| برشلونة يتفوق هجوميًا وسيطرة مانشستر سيتي على الاستحواذ

تنطلق منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، غدًا الثلاثاء، ويتربع فريق برشلونة على قمة الأندية الأكثر تسجيلًا للأهداف خلال البطولة الأوروبية. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه فريق برشلونة، نظيره بوروسيا دورتموند، يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ونجح برشلونة، في تسجيل 18 هدفًا، في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024 -2025، متفوقًا على بروسيا دورتموند، الذي يأتي في الوصافة، برصيد 16 هدفًا.

برشلونة

ويتواجد مانشستر سيتي، في المركز الثالث، من جدول ترتيب الفرق الأكثر تسجيلًا للأهداف خلال الموسم الجاري بدوري أبطال أوروبا برصيد 13 هدفًا.

وقبل انطلاق الجولة السادسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، يتصدر مانشستر سيتي، قائمة الفرق الأكثر استحواذًا على الكرة في البطولة، بواقع 67.2%، بينما حل بايرن ميونخ، بالمركز الثاني بنسبة 63.2%، وحقق باريس سان جيرمان المركز الثالث بواقع 58.6%.

واستعاد فريق أتلتيكو مدريد الكرات، بواقع 250 كرة كأكثر الفرق، وحل موناكو بالمركز الثاني بواقع 246 كرة، بينما جاء بنفيكا ثالثًا برصيد 234 استعادة.

ويأتي إنتر ميلان، على قمة الأندية الأكثر حفاظًا على مرماها، خلال الجولات الماضية بواقع 5 مباريات، خرج خلالها الفريق بشباك نظيفة، وجاء ليفربول وأتالانتا وأستون فيلا في الوصافة بواقع 4 مباريات بشباك نظيفة.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق الجولة السادسة

ويأتي جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا كالتالي:

ليفربول - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 15) إنتر ميلان - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 13) برشلونة - (المباريات: 5 - الأهداف: 18 - النقاط: 12) بوروسيا دورتموند - (المباريات: 5 - الأهداف: 16 - النقاط: 12) أتلانتا - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 11) باير ليفركوزن - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 10) أرسنال - (المباريات: 5 - الأهداف: 8 - النقاط: 10) موناكو - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 10) أستون فيلا - (المباريات: 5 - الأهداف: 6 - النقاط: 10) سبورتينغ لشبونة - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 10) بريست - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 10) ليل - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 10) بايرن ميونيخ - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 9) بنفيكا - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 9) أتلتيكو مدريد - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 9) ميلان - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 9) مانشستر سيتي - (المباريات: 5 - الأهداف: 13 - النقاط: 8) بي إس في إيندهوفن - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 8) يوفنتوس - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 8) سيلتيك - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 8) فاينورد - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 7) كلوب بروج - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 7) دينامو زغرب - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 7) ريال مدريد - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 6) باريس سان جيرمان - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 4) شاختار دونيتسك - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 4) شتوتغارت - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 4) سبارتا براجا - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 4) إس كي ستورم غراز - (المباريات: 5 - الأهداف: 2 - النقاط: 3) جيرونا - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 3) كرفينا زفيزدا - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 3) آر بي سالزبورغ - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 3) بولونيا - (المباريات: 5 - الأهداف: 1 - النقاط: 1) آر بي لايبزيغ - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 0) سلوفان براتيسلافا - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 0) يونغ بويز - (المباريات: 5 - الأهداف: 2 - النقاط: 0)

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