موعد مباراة ريال مدريد القادمة في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب “أتلتي أزوري ” في مدينة بيرغامو بإيطاليا، مباراة ريال مدريد وأتالانتا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دورس أبطال أوروبا لموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مباراة هامة أمام نظيره أتالانتا، غدًا الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً، على ملعب أتليتي أزوري، في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد وأتالانتا

ويسعى ريال مدريد، إلي مصالحة جماهيره، بعد الخسارة في آخر مباراة أمام ليفربول بثنائية نظيفة، في دوري أبطال أوروبا، ونجح الميرنجي قي تحقيق الفوز على جيرونا، بنتيجة 3-0 في الجولة الـ 17من الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد، المباراة، وهو في المركز الـ 24، بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، من 5 مباريات بواقع انتصارين و ثلاث هزائم، بينما يأتي أتالانتا، في المركز الـ5 برصيد 11 نقطة من 5 مباريات بواقع ثلاث انتصارات وتعادلين.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلانتا في دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا - روديجر- تشواميني - فاسكيز.

خط الوسط: فالفيردي - مودريتش- بيلينجهام - أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي - إبراهيم دياز.

قائمة ريال مدريد لمواجهة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ريال مدريد أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا- أندريه لونين- سيرجيو ميستيري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز- فاييخو- فران جارسيا- أنطونيو روديجر- يوسف- راؤول أسينسيو- دافيد خيمينيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام- فيديريكو فالفيردي- لوكا مودريتش- أوريلين تشواميني- أردا جولر- داني سيبايوس- تشيما.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي- رودريجو جوس- إندريك فيليبي- إبراهيم دياز.

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد و أتلانتا في دوري أبطال أوروبا

تمتلل مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، حقوق بث مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، في أفريقيا والشرق الأوسط بشكل حصري، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة بين سبورت 1.

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