بالأرقام.. مكافأة خيالية بانتظار بطل كأس العالم للأندية 2025

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتوسيع المنافسة في بطولة كأس العالم للأندية، لتشمل 32 فريقًا، مع مكافأت مالية ضخمة في الأدوار الاقصائية وأرباحًا مميزة للمشاركين في دور المجموعات، بفضل وصول عدد كبير من الرعاة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويشارك في مونديال الأندية 2025، 32 فريقًا للمرة الأولى في التاريخ، ويتم تقسيمهم على 8 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة.

كأس العالم للأندية 2025

المكافأت المالية لـ بطولة كأس العالم للأندية

يحصل كل فريق من الفرق الـ 32 المشاركة، على ما يقارب من 50 مليون دولار فقط بسبب المشاركة، وهناك مكافآت إضافية تعتمد على النتائج والمراكز التي يحققها كل فريق، وعلى أن يحصل حامل لقب البطولة على 100 مليون دولار.

وتسعى الفيفا، لتحقيق عائدات تصل إلى 2 مليار دولار من البطولة، حيث تم توقيع اتفاقيات شراكة مع شركتين رئيسيتين، مع توقعات بالإعلان عن شراكات إضافية قريبًا مع شركات أخرى.

نظام كأس العالم للأندية 2025

من المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم للأندية، يوم الأحد 15 يونيو المقبل، فى ميامي، بمشاركة فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، 32 فريقًا من 6 أندية قارية، بجانب بطل البلد المضيف، ويتم تقسيم الفرق على 8 مجموعات كل مجموعة من أربع فرق، ويتأهل الأول والثانى فقط إلى دور الـ16.

وابتداءً من دور الـ16 للبطولة، يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وصولا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2025

المجموعة الأولى: بالميراس - بورتو - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد - بوتافوجو - سياتل ساندرز.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ - أوكلاند سيتي - بوكا جونيورز - بنفيكا

المجموعة الرابعة: فلامينجو - الترجي - تشيلسي - ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت - أوراوا ريد دايموندز - مونتيري - إنتر ميلان

المجموعة السادسة: فلومينينسي - بروسيا دورتموند - أولسان - ماميلودي صن داونز.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي - الوداد - العين - يوفنتوس.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد - الهلال - باتشوكا - ريد بول سالزبورج.

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