7 رياضة| أبرز الأحداث الرياضية في أسبوع.. تعثر الأهلي وقرعة مونديال الأندية

مضى الأسبوع المنقضي بمجموعة من الأحداث المثيرة، وكان أبرزها قرعة كأس العالم للأندية، التي أسفرت عن وقوع الأهلي في مجموعة تضم أندية برازيلية وبرتغالية، كما تعثر المارد الأحمر في الدوري المصري، فيما حقق ليفربول فوزًا مهمًا على مانشستر سيتي، بتفوق محمد صلاح على إيرلينغ هالاند.

ويستعرض الموجز أبرز الأحداث الرياضية التي شهدها الأسبوع المنقضي، وتفاصيل ما أسفر عنه فعاليات قرعة كأس العالم للأندية.

صلاح وجاكبو يسحبان بساط الانتصار من تحت أقدام مانشستر سيتي

نجح فريق ليفربول، في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي، في قمة الجولة الـ13 من مسابقة الدوري الإنجليزي، بثنائية دون رد، على ملعب أنفيلد.

ليفربول ومانشستر سيتي

وسقط فريق مانشستر سيتي، أمام ليفربول، عن طريق المهاجم الهولندي ودى جاكبو، الذي سجل الهدف الأول، من صناعة الدولي المصري محمد صلاح،.

وفي الدقيقة 78، نجح النجم محمد صلاح، في تسجيل الهدف الثاني لصالح الريدز، خلال تسديدة من نقطة الجزاء سددها صلاح على يسار ستيفان أورتيجا حارس مرمى مانشستر سيتي.

تعثر الأهلي في الدوري المصري

تعثر الأهلي في الدوري المصري خلال الأسبوع المنقضي، حيث حقق تعادلين متتاليين في مباراتين مهمتين، الأولى أمام الاتحاد السكندري، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، وفي المباراة الثانية، تعادل الفريق الأحمر مع البنك الأهلي، بنتيجة 0-0، هذه التعادلات أدت إلى تراجع ترتيب الأهلي في جدول الدوري.

وتراجع الأهلي، إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري 2025، برصيد 8 نقاط، من أربع جولات، بينما يتصدر المصري، برصيد 10 نقاط، ويأتي الزمالك في الوصافة، برصيد 9 نقاط.

قرعة كأس العالم للأندية| الأهلي مع ميسي وبورتو

أعلنت نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2025، والتي أقيمت في مدينة ميامي الأمريكية، عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة مونديال الأندية.

وأسفرت قرعة مونديال الأندية، عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الأولى، التي تضم أندية بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي.

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية

بالميراس البرازيلي.

بورتو البرتغالي.

الأهلي المصري.

إنتر ميامي الأميركي.

بعد رباعية الزمالك.. غزل المحلة يقبل استقالة أحمد عيد عبد الملك

تلقى غزل المحلة، هزيمة كبيرة من فريق الزمالك، برباعية نظيفه، خلال المباراة التي جمعتها في منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري 2025.

وعقب انتهاء المباراة، تقدم أحمد عيد عبد الملك، بالإستقاله من منصبه كمدير فني للفريق، وأعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل، عن قبول استقالة أحمد عيد عبد الملك.

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