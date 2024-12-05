كأس العالم للأندية.. 2.65 مليار دولار على طاولة الكبار

تقام مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2025، اليوم الخميس، في الثامنة مساءً، والتي تجرى في ولاية ميامي الأمريكية، بنظام جديد اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويشارك في مونديال الأندية 2025، 32 فريقًا للمرة الأولى في التاريخ، ويتم تقسيمهم على 8 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة.

وأكد موقع Sports Illustrated الأمريكي، أن جوائز مونديال الأندية بمشاركة 32 فريقًا بإجمالي جوائز 2.65 مليار دولار.

وأوضح الموقع الأمريكي، عن نظام توزيع الجوائز المالية، رغم عدم الاستقرار على التفاصيل الدقيقة لكيفية توزيعها، في انتظار التمويل النهائي من الرعاية للبطولة.

كأس العالم للأندية 2025

تفاصيل الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية

كل فريق من الفرق الـ 32 المشاركة سيحصل على ما يقارب من 50 مليون دولار فقط بسبب المشاركة.

هناك مكافآت إضافية تعتمد على النتائج والمراكز التي يحققها كل فريق.

حامل لقب البطولة سيحصل على 100 مليون دولار.

وتسعى الفيفا لتحقيق عائدات تصل إلى 2 مليار دولار من البطولة، حيث تم توقيع اتفاقيات شراكة مع شركتين رئيسيتين، مع توقعات بالإعلان عن شراكات إضافية قريبًا مع شركات أخرى.

ويمثل الكرة العربية في مونديال الأندية 2025 5 فرق وهم: "الأهلي - الهلال - العين الإماراتي - الترجي التونسي، الوداد المغربي".

نظام كأس العالم للأندية 2025

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية، يوم الأحد 15 يونيو المقبل، فى ميامي، بمشاركة فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، 32 فريقًا من 6 أندية قارية، بجانب بطل البلد المضيف، ويتم تقسيم الفرق على 8 مجموعات كل مجموعة من أربع فرق، ويتأهل الأول والثانى فقط إلى دور الـ16.

وابتداءً من دور الـ16 للبطولة، يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وصولا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

تصنيف الفرق في قرعة كأس العالم للأندية 2025

المستوى الأول

مانشستر سيتي الإنجليزي

ريال مدريد الإسباني

بايرن ميونخ الألماني

باريس سان جيرمان الفرنسي

فلامنجو البرازيلي

بالميراس البرازيلي

ريفر بليت الأرجنتيني

فلومينينسي البرازيلي

المستوى الثاني

تشيلسي الإنجليزي

دورتموند الألماني

إنتر ميلان الإيطالي

بورتو البرتغالي

أتلتيكو مدريد الإسباني

بنفيكا البرتغالي

يوفنتوس الإيطالي

سالزبورج النمساوي

المستوى الثالث

الأهلي

الهلال السعودي

أولسان الكوري الجنوبي

الوداد البيضاوي المغربي

مونتيري المكسيكي

ليون المكسيكي

بوكا جونيورز الأرجنتيني

بوتافوجو البرازيلي

المستوى الرابع

أوراوا ريد دايموندز الياباني

العين الإماراتي

الترجي التونسي

ماميلودي صنداونز جنوب أفريقيا

باتشوكا المكسيكي

سياتل ساوندرز الأمريكي

أوكلاند سيتي النيوزيلندي

إنتر ميامي الأمريكي

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