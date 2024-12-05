كأس العالم للأندية.. 2.65 مليار دولار على طاولة الكبار
تقام مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2025، اليوم الخميس، في الثامنة مساءً، والتي تجرى في ولاية ميامي الأمريكية، بنظام جديد اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.
ويشارك في مونديال الأندية 2025، 32 فريقًا للمرة الأولى في التاريخ، ويتم تقسيمهم على 8 مجموعات، بواقع 4 أندية في كل مجموعة.
وأكد موقع Sports Illustrated الأمريكي، أن جوائز مونديال الأندية بمشاركة 32 فريقًا بإجمالي جوائز 2.65 مليار دولار.
وأوضح الموقع الأمريكي، عن نظام توزيع الجوائز المالية، رغم عدم الاستقرار على التفاصيل الدقيقة لكيفية توزيعها، في انتظار التمويل النهائي من الرعاية للبطولة.
تفاصيل الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية
- كل فريق من الفرق الـ 32 المشاركة سيحصل على ما يقارب من 50 مليون دولار فقط بسبب المشاركة.
- هناك مكافآت إضافية تعتمد على النتائج والمراكز التي يحققها كل فريق.
- حامل لقب البطولة سيحصل على 100 مليون دولار.
وتسعى الفيفا لتحقيق عائدات تصل إلى 2 مليار دولار من البطولة، حيث تم توقيع اتفاقيات شراكة مع شركتين رئيسيتين، مع توقعات بالإعلان عن شراكات إضافية قريبًا مع شركات أخرى.
ويمثل الكرة العربية في مونديال الأندية 2025 5 فرق وهم: "الأهلي - الهلال - العين الإماراتي - الترجي التونسي، الوداد المغربي".
نظام كأس العالم للأندية 2025
- تنطلق بطولة كأس العالم للأندية، يوم الأحد 15 يونيو المقبل، فى ميامي، بمشاركة فريق إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.
- يشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025، 32 فريقًا من 6 أندية قارية، بجانب بطل البلد المضيف، ويتم تقسيم الفرق على 8 مجموعات كل مجموعة من أربع فرق، ويتأهل الأول والثانى فقط إلى دور الـ16.
- وابتداءً من دور الـ16 للبطولة، يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وصولا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
تصنيف الفرق في قرعة كأس العالم للأندية 2025
المستوى الأول
- مانشستر سيتي الإنجليزي
- ريال مدريد الإسباني
- بايرن ميونخ الألماني
- باريس سان جيرمان الفرنسي
- فلامنجو البرازيلي
- بالميراس البرازيلي
- ريفر بليت الأرجنتيني
- فلومينينسي البرازيلي
المستوى الثاني
- تشيلسي الإنجليزي
- دورتموند الألماني
- إنتر ميلان الإيطالي
- بورتو البرتغالي
- أتلتيكو مدريد الإسباني
- بنفيكا البرتغالي
- يوفنتوس الإيطالي
- سالزبورج النمساوي
المستوى الثالث
- الأهلي
- الهلال السعودي
- أولسان الكوري الجنوبي
- الوداد البيضاوي المغربي
- مونتيري المكسيكي
- ليون المكسيكي
- بوكا جونيورز الأرجنتيني
- بوتافوجو البرازيلي
المستوى الرابع
- أوراوا ريد دايموندز الياباني
- العين الإماراتي
- الترجي التونسي
- ماميلودي صنداونز جنوب أفريقيا
- باتشوكا المكسيكي
- سياتل ساوندرز الأمريكي
- أوكلاند سيتي النيوزيلندي
- إنتر ميامي الأمريكي
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