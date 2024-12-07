الهلال يحسم مواجهة مثيرة أمام الرائد بثلاثية في الدوري السعودي

حقق فريق الهلال، فوزًا مثيرًا على نظيره الرائد، بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب المملكة أرينا ضمن مباريات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة الهلال والرائد في الدوري السعودي

افتتح فريق الرائد، نتيجة المباراة ضد الهلال، عن طريق المغربي كريم بركاوي، بتمريرة من محمد سالم الدوسري، خلال 7 دقائق من بداية المباراة.

وتمكن سيرجي سافيتش، من تسجيل هدف التعادل لفريق الهلال، من رأسية داخل شباك الحارس أندريه، في الدقيقة 42، لتصبح النتيجة 1-1.

هدف 🔵



رأسية سافيتش تعيد الهلال إلى نتيجة التعادل 🇷🇸⚽️#دوري_روشن_السعودي | #الهلال_الرائد pic.twitter.com/Tag0FAcuE9 — دوري روشن السعودي (@SPL) December 7, 2024

في الدقيقة 77، نجح الرائد، من مضاعفة النتيجة، عت طريق اللاعب يحيى سنبل، الذي سدد كرة زاحفة على يمين الحارس المغربي ياسين بونو.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 الهدف الثاني للرائد. pic.twitter.com/2YV0Mthkpg — منبر الهلال - Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) December 7, 2024

تمكن فريق الهلال، في خطف هدف التعادل، عبر ضربة رأس من ليوناردو بعد عرضية رائعة من كانسيلو، في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

عرضية كانسيلو ورأسية ليو 💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/RsGCwKmDWA — منبر الهلال - Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) December 7, 2024

واختتم الأهلي، أهدافه بتسجبه الهدف الثالث عن طريق علي البليهي الوقت القاتل، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 لصالح الزعيم.

وبتلك النتيجة، يتواجد الهلال في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 34 نقطة، بينما يأتي الرائد في المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة.

تشكيل الهلال ضد الرائد في الدوري السعودي

قاد ميتروفيتش تشكيل الهلال أمام الرائد في الدوري السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو- حسان تمبكتي- علي البليهي- رينان لودي.

خط الوسط: ناصر الدوسري- سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش- سالم الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا- ماركوس ليوناردو- ألكساندر ميتروفيتش.

تشكيل الرائد أمام الهلال في الدوري السعودي

حراسة المرمى: أندريه موريرا.

خط الدفاع: محمد الدوسري - عمر جونزاليس - أيوب قاسمي.

خط الوسط: عبد الله اليوسف - مهدي عبيد - ماتياس نورمان - حمد الجيزاني.

خط الهجوم: أمير سعيود - كريم البركاوي.

جدول ترتيب الدوري السعودي

الاتحاد - (المباريات: 13 - الأهداف: 32 - النقاط: 36) الهلال - (المباريات: 13 - الأهداف: 34 - النقاط: 34) القادسية - (المباريات: 13 - الأهداف: 19 - النقاط: 28) النصر - (المباريات: 13 - الأهداف: 25 - النقاط: 25) الأهلي - (المباريات: 13 - الأهداف: 20 - النقاط: 23) الشباب - (المباريات: 13 - الأهداف: 18 - النقاط: 23) الرياض - (المباريات: 13 - الأهداف: 16 - النقاط: 21) الخليج - (المباريات: 13 - الأهداف: 16 - النقاط: 19) التعاون - (المباريات: 13 - الأهداف: 14 - النقاط: 18) ضمك - (المباريات: 13 - الأهداف: 20 - النقاط: 15) الاتفاق - (المباريات: 13 - الأهداف: 11 - النقاط: 15) الرائد - (المباريات: 13 - الأهداف: 18 - النقاط: 14) العروبة - (المباريات: 13 - الأهداف: 11 - النقاط: 13) الأخدود - (المباريات: 13 - الأهداف: 16 - النقاط: 12) الخلود - (المباريات: 13 - الأهداف: 15 - النقاط: 10) الوحدة - (المباريات: 13 - الأهداف: 17 - النقاط: 9) الفيحاء - (المباريات: 13 - الأهداف: 9 - النقاط: 8) الفتح - (المباريات: 13 - الأهداف: 11 - النقاط: 6)

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