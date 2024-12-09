حقيقة خطف بيراميدز صفقة الأهلي لتدعيم هجومه في انتقالات الشتاء

ترددت خلال الساعات الأخيرة أنباء تؤكد تعاقد بيراميدز مع محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي والأهلي السابق وذلك لتدعيم خط هجومه خلال انتقالات يناير المقبل.

ويسعي أكثر من نادي للتعاقد مع محمد شريف في ظل ندرة المواهب الهجومية وفي مقدمتها أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، فالأهلي يبحث عن صفقة هجومية قبل مونديال الأندية.

وكيل محمد شريف يكشف حقيقة مفاوضاته مع بيراميدز

أكد سيد مصطفى وكيل محمد شريف لاعب الخليج السعودي، أنه لم يحدث أي جديد في مفاوضات بيراميدز، واللاعب لم يوقع لأي نادي، ومحمد شريف لاعب محترف، وهو يحترم كل الأندية.

وأكد الإعلامي كريم رمزي أنه تواصل مع محمد شريف وأكد أنه لم يُوقع لأي نادٍ مصري، والأندية المصرية الثلاثة تتفاوض معه، لكن أولويته الأهلي ثم بيراميدز ثم الزمالك.

وأضاف كريم رمزي، أن الكلام في ملف محمد شريف أصبح مكررًا، وبعدما سألنه أخبرنا أنه لم يُوقع مع أي نادٍ من الأندية الثلاثة نهائيًا.

محمد شريف

عروض خليجية لـ محمد شريف

كشف سيد مصطفى وكيل محمد شريف أن اللاعب لديه عروض من أندية خليجية ترغب في التعاقد مع اللاعب وبمقابل مادي كبير جدا يصعب على أي ناد مصري دفعه في الوقت الحالي.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس انتر كونتيننتال

من ناحية أخري يستعد فريق الأهلي لمباراته القادمة ضد الفائز من مواجهة بوتافوجو البرازيلي ضد نظيره باتشوكا المكسيكي، في الثامنة مساء السبت المقبل 14 ديسمبر في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة كأس التحدي

ويقدم لكم الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد نظيره ضد الفائز من مواجهة بوتافوجو البرازيلي ضد نظيره باتشوكا المكسيكي ويأتي كالأتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله،رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية ، أفشة ، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي

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