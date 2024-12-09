بيراميدز يخطط لخطف نجم النادي الأهلي.. والسر شقيقه

يستهدف نادي بيراميدز الحصول على خدمات أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز صفوفه.

وارتبط أكثر من لاعب داخل النادي الأهلي بالرحيل عن أسوار القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية عقودهم بانتهاء الموسم الجاري.

ويجهز النادي الأهلي العقود الجديدة تمهيدًا للدخول في مفاوضات مع أكثر من لاعب في الفترة المقبلة للحفاظ على القوام الرئيسي بناءً على السويسري مارسيل كولر.

بيراميدز يخطط لخطف أكرم توفيق من النادي الأهلي

وعلم "الموجز " أن نادي بيراميدز بدأ يخطط للتعاقد مع اللاعب أكرم توفيق نجم وسط النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل بصفة مجانية لتعزيز صفوف الفريق السماوي.

أكرم توفيق- النادي الأهلي

وأكدت المصادر أن نادي بيراميدز يحاول استغلال اللاعب أحمد توفيق لاعب الفريق السماوي لإقناعه شقيقه داخل النادي الأهلي من أجل الانضمام لفريق الأهرامات.

وأشارت المصادر أن هناك تمسك كبير من جانب نادي بيراميدز بضم نجم النادي الأهلي في الصيف المقبل بعد تألقه مع الفريق الأحمر في الفترة الماضية.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

ومن ناحية أخرى يستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة في نصف نهائي الإنتركونتيننيتال المقرر إقامته يوم 14 ديسمبر الجاري مع أحد الفائز من بطلي الأمريكتين.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي في نصف نهاية البطولة القارية يوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

قائمة النادي الأهلي لنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم الدبيس - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - كريم نيدفيد - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبو علي - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - سمير محمد.

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