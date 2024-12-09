مواعيد مباريات الجولة الأولي بكأس رابطة الأندية المصرية

تعد بطولة كأس رابطة الأندية فرصة كبيرة لكثير من الفرق لتجهيز لاعبيها لمعترك الدوري الشرس والبحث عن بطولة في ذات الوقت خاصة أن أندية القمة الأهلي والزمالك اعتادت المشاركة فيها بالصف الثاني من اللاعبين.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد وافقت علي تأجيل مباراة الأهلي ضد إنبي في الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية، بسبب ارتباطه بالمشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

مجموعات كأس رابطة الأندية



تنقسم الفرق المشاركة في كأس رابطة الأندية إلي 4 مجموعات يرصدها الموجز فيما يلي..

المجموعة الأولى

- الزمالك

- سموحة

- مودرن سبورت

- بتروجت

- الجونة

المجموعة الثانية

- المصري

- سيراميكا

- زد

- البنك الأهلي

- غزل المحلة

المجموعة الثالثة

- الأهلي

- طلائع الجيش

- إنبي

- فاركو

المجموعة الرابعة

- بيراميدز

- الاتحاد السكندري

- الإسماعيلي

- حرس الحدود

النادي الأهلي

مواعيد مباريات الجولة الأولي بكأس رابطة الأندية



مباريات الأربعاء 11 ديسمبر

سيراميكا ضد البنك الأهلي - استاد المقاولون العرب - 8 مساء

حرس الحدود ضد الإسماعيلي - ستاد حرس الحدود - 5 مساء

مودرن سبورت ضد بتروجت - ستاد القاهرة - 8 مساء

الجونة ضد سموحة - ستاد خالد بشارة - 5 مساء

مباريات الخميس 12 ديسمبر

فاركو ضد طلائع الجيش - ستاد حرس الحدود - 5 مساء

غزل المحلة ضد زد - ستاد غزل المحلة- 8 مساء

مباريات الثلاثاء 17 ديسمبر

بيراميدز ضد الاتحاد السكندري - ستاد الدفاع الجوي - 7 مساء

جوائز كأس رابطة الأندية المصرية

يفوز بطل كأس الرابطة بجائزة مالية قدرها 1.5 مليون جنيه، و يحصل صاحب صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وكل نادي يشارك في البطولة يحصل على 100 ألف جنيه.

كم يتأهل بطل كأس الرابطة، إلي بطولة كأس السوبر المصري، بنظامه الجديد الذي يشارك فيه 4 أندية (بطل الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة والفريق الذي يحصل على الكارت الذهبي من اللجنة المنظمة).

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