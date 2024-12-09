ماذا قدم سالم الدوسري مع الهلال السعودي قبل إصابته ؟.. أرقام مميزة

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نجم نادي الهلال، سالم الدوسري، سيرتدي قناع وجه في الفترة المقبلة لحمايته بعد تعرضه لإصابة خلال المباراة الأخيرة ضد الرائد في الدوري السعودي للمحترفين.

وقد تعرض سالم الدوسري لكسور خفيفة في وجهه خلال تلك المواجهة، مما استدعى اتخاذ إجراءات وقائية، ومن المتوقع أن يظهر بقناع الوجه في المباريات القادمة مع الفريق.

ووفقًا لتقرير صحيفة "الرياضية" السعودية، تم منح سالم الدوسري راحة تمتد من أسبوع إلى 10 أيام، على أن يخضع لفحوصات طبية دقيقة لتحديد مدى تطور حالته.

يُتوقع أن يعود سالم الدوسري للمشاركة مع فريق الهلال السعودي في المباريات بعد فترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

أرقام سالم الدوسري مع الهلال السعودي هذا الموسم

لعب سالم الدوسري هذا الموسم مع فريق الهلال تحت قيادة مدربه البرتغالي خورخي جيسوس 22 مباراة أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 6 مثلهم.

وارتبط اسم سالم الدوسري مؤخرًا بالانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية في الصيف الماضي إلا أن الهلال السعودي قد تمسك بخدماته للحاجة الفنية لجهوده.

سالم الدوسري- الهلال السعودي

شهدت مباراة الهلال ضد الرائد إثارة كبيرة، حيث تمكن الهلال من تحقيق فوز قاتل في الدقيقة 104، بنتيجة 3-2، ليواصل ملاحقته للاتحاد متصدر الدوري.

ورفع الهلال رصيده إلى 34 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد، محققًا رقمًا قياسيًا في الدوري السعودي من خلال 29 مباراة متتالية دون هزيمة على أرضه.

جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2024/205

ويعرض " الموجز " جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عقب نهاية الجولة الـ13 كالتالي:

1- الاتحاد 36 نقطة

2- الهلال 34 نقطة

3- القادسية 28 نقطة

4- النصر 25 نقطة

5- الأهلي 25 نقطة

6- الشباب 23 نقطة

7- الرياض 21 نقطة

8- الخليج 19 نقطة

9- التعاون 18 نقطة

10- ضمك 15 نقطة

11- الاتفاق 15 نقطة

12- الرائد 14 نقطة

13- العروبة 13 نقاط

14- الأخدود 12 نقاط

15- الخلود 10 نقاط

16- الوحدة 9 نقاط

17- الفيحاء 8 نقاط

18- الفتح 6 نقاط

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