مواعيد ريال مدريد في كأس العالم للأندية.. أبرزها الهلال السعودي

أسدل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الستار على مواعيد مباريات ريال مدريد الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وحدد فيفا مواعيد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية من 15 يونيو وحتى 13 يوليو 2025 بمشاركة 32 ناديًا على رأسها ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية الخميس الماضي عن تواجد نادي ريال مدريد في المجموعة الثامنة رفقة الهلال السعودي، باتشوكا المكسيكي، سالزبورج النمساوي.

مواعيد مباريات ريال مدريد في كأس العالم للأندية 2025

ويعرض " الموجز " مواعيد مباريات ريال مدريد في مونديال الأندية بالولايات المتحدة الأمريكية كالتالي:

الجولة الأولى: الهلال السعودي – ملعب "هارد روك" في مدينة "ميامي" – 18 يونيو 2025 - في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت "القاهرة".

الجولة الثانية: باتشوكا المكسيكي – ملعب "بنك أوف أمريكا" في مدينة "شارلوت" – 22 يونيو 2025 – في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت "القاهرة".

نادي ريال مدريد

الجولة الثالثة: سالزبورج النمساوي – ملعب "لينكولين فينانشال فيلد" في مدينة "فيلادلفيا" – 27 يونيو 2025 – في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت "القاهرة".

مجموعات كأس العالم للأندية 2025



المجموعة الأولى: بالميراس، بورتو، الأهلي، إنتر ميامي.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، بوتافوجو، سياتل.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ، أوكلاند سيتي، بوكا جونيورز، بنفيكا.

المجموعة الرابعة: فلامينجو، الترجي، تشيلسي، ليون.

المجموعة الخامسة: ريفر بليت، أوروا، مونتيري، انتر ميلان.

المجموعة السادسة: فلومينينسي، بوروسيا دورتموند، أولسان، ماميلودي صن داونز.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، الوداد، العين، يوفنتوس.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد، الهلال، باتشوكا، سالزبورج.

ريال مدريد يحذر من مواجهة الهلال السعودي

أشار إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إلى أن النادي سيرتقى بدعم كبير من قبل آلاف المشجعين خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مع تحذيره من تحديات اللعب ضد الهلال السعودي.

وقال بوتراجينيو في مقابلة مع محطة ريال مدريد التلفزيونية: "نحن نعيش بداية المسابقة بتطلعات للفوز. عندما نشارك في التنافسات، نهدف دائمًا إلى تحقيق البطولة".

وأضاف: "نحن سعداء لأننا نستطيع تقديم الفرح للجماهير في هذا البلد ولأولئك الذين يتابعونا من أوروبا نحن نطمح في الوصول إلى المباراة النهائية والفوز إن أمكن".

وشدد على أن نادي باتشوكا المكسيكي هو نادٍ تاريخي ولن يكون الأمر سهلاً. وأشار إلى تحسن الهلال السعودي كثيرًا وتواجدهم لاعبين مميزين".

وختم حديثه : "سنواجه أيضًا سالزبورغ الشهر المقبل في دوري أبطال أوروبا، مما يضيف تحديات إضافية لنا".

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