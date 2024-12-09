موعد مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال.. والقنوات الناقلة

يترقب عشاق البارسا، مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند ، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدورالأول لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز خلال هذه المواجهة الصعبة لمطاردة ليفربول، علي قمة جدول الترتيب التي يحتلها برصيد 15 نقطة حيث يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 12 نقطة بينما يحتل دورتموند المركز الرابع بنفس الرصيد.

موعد مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

يواجه فريق برشلونة نظيره بوروسيا دورتموند، في تمام الساعة العاشرة مساء بعد غد الأربعاء الموافق 11 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة للدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

تستطيع متابعة مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند، بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 1.

برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: إنياكي بينيا.

الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إنيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي.

الوسط: بيدري، مارك كاسادو، داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوسكي، رافينيا.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند ويأتي كالأتي..

1- ليفربول -15

2- إنتر ميلان -13

3- برشلونة - 12

4- دورتموند - 12

5-أتالانتا -11

6- ليفركوزن -10

7- أرسنال - 10

8- موناكو -10

9- أستون فيلا -10

10- سبورتينج لشبونة - 10

11- بريست -10

12- ليل -10

13- البايرن -9

14- بنفيكا -9

15- أتلتيكو مدريد -9

16- ميلان - 9

17- مان سيتي - 8

18- بي اس في -8

19- يوفنتوس -8

20- سيلتك -8

21- فيينورد - 7

22- كلوب بروج -7

23- دينامو زغرب - 7

24- ريال مدريد - 6

25- بي اس جي - 4

26- شاختار - 4

27- شتوتجارت - 4

28- سبارتا براغ -4

29- ستورم غراتس -3

30- جيرونا - 3

31- النجم الأحمر -3

32- ريد بول سالزبورج - 3

33- بولونيا -1

34- ليبزيج - 0

35- سلوفان براتيسلافا - 0

36- يونج بويز - 0

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