كولر يحدد قائمة الأهلي النهائية المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـالنادي الأهلي، على القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة كأس الإنتركونتيننتال المقرر إقامتها في قطر.

ويترقب الفريق الأحمر مواجهة مثيرة مع الفائز من ديربي الأمريكيتين، الذي سيجمع بين فريقي باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي في لقاء سيقام الأربعاء المقبل وفي السطور التالية يستعرض الموجز القائمة وكل ما يخص المباراة.

قائمة الأهلي لمنافسات كأس الإنتركونتيننتال في قطر

وتسافر بعثة النادي الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة غداً الثلاثاء، استعداداً لخوض غمار المنافسات، وتضم القائمة اللاعبين الذين سيتواجدون في التشكيلة الرسمية للبطولة كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس، يحيى عطية الله

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، أفشة، كوكا، كريم نيدفيد، مصطفى أبو الخير

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، و سام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات، سمير محمد، محمد عبد الله

الأهلي

موقعة الأهلي مع الفائز من ديربي الأمريكيتين

تعد مباراة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال اختباراً قوياً للفريق المصري أمام أحد الفرق اللاتينية، حيث يلتقي الأهلي مع الفائز من اللقاء الذي سيجمع بين باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي، والذي سيقام على استاد 974 في الدوحة مساء الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تحضيرات الأهلي بعد فوزه الكبير على العين الإماراتي

يدخل الأهلي البطولة القارية بعد فوزه العريض على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة، في مباراة تألق فيها الفريق وحقق خلالها لقب "كأس إفريقيا-آسيا-المحيط الهندي"، ما أضاف خزينة النادي مبلغ 2 مليون دولار.

ويواصل المدرب كولر قيادة الفريق استعداداً للتحديات المقبلة، بما في ذلك المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية في يونيو المقبل.

الأهلي يتواجد في مجموعة قوية تضم أندية إنتر ميامي الأمريكي، بورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي، وهو ما يزيد من أهمية تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد لتوفير التوازن اللازم للمشاركة في البطولة الكبرى.

الأهلي

جهود مكثفة لتعزيز الصفوف

ويولي مسؤولو النادي الأهلي اهتماماً كبيراً في الوقت الحالي لتدعيم الفريق، خاصة أن البطولة المقبلة ستكون ذات طابع عالمي وستجمع أفضل الأندية من مختلف القارات.

النادي يعمل على جلب المزيد من اللاعبين لتلبية طموحات الفريق في مواجهة أندية عالمية تستحوذ على الأضواء في كرة القدم.

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